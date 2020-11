Nitriansky kraj opraví cesty druhej triedy za milióny eur

Predpokladaná hodnota dvoch zákaziek je 9,1 milióna eur, peniaze kraj získal z eurofondov.

5. nov 2020 o 15:26 SITA

NITRA. Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na modernizáciu ciest druhej triedy II/513 medzi Rišňovcami a Nitrou a II/564 medzi Levicami - Demandicami.

Prečítajte si tiež NAKA od rána zasahovala u bývalého šéfa polície Gašpara Čítajte

Predpokladaná hodnota oboch zákaziek je vyrátaná na 9,1 milióna eur, práce budú financované z eurofondov. Kraj sa bude podieľať na ich financovaní piatimi percentami. Záujemcovia o obidve zákazky môžu svoje cenové ponuky predkladať do začiatku decembra. Práce by mali byť hotové do jedného roka od odovzdania staveniska.



V prípade cesty II/513 bude zmodernizovaný úsek v dĺžke približne 13 kilometrov, na ceste II/564 obnovia dva úseky v celkovej dĺžke 26,6 kilometra.

Prečítajte si tiež Múzeum možno pôjde do bývalých kasární Čítajte

Modernizácia podľa podkladov pre verejné obstarávanie rieši zlepšenie parametrov a technického stavu existujúcej cesty zvýšením únosnosti, spevnenia krajníc a svahov popri ceste, odvodnením a vybudovaním bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry.

Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky, tzv. zarezaním krajníc a spätným zásypaním krajnice odfrézovaným recyklátom, zlepší sa odtok vody do priekop a násypov. Vymenia a doplnenia zvodidlá, zvislé dopravné značenie a nové bude vodorovné značenie.