Druhé kolo testovania: Jedno odberné miesto cez víkend otvoria aj v Zlatých Moravciach

V rámci okresu nebolo druhé kolo testovania povinné. Požiadavka prišla od starostov okolitých obcí a od prednostky okresného úradu.

6. nov 2020 o 10:03 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. V 45 okresoch sa cez víkend opäť uskutoční plošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Ide o tzv. červené okresy, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta.

V prvom kole testovania bolo okrese Zlaté Moravce testovaných 26 180 občanov, z toho malo 156 občanov pozitívny test. Miera pozitívnych prípadov v okrese tak dosiahla výšku 0,6 percenta, teda pod nariadenú hranicu. V okresnom meste však napriek tomu počas tohto víkendu vznikne jedno odberné miesto.

"Na základe požiadavky prednostky Okresného úradu Zlaté Moravce JUDr. Hany Kováčikovej a na základe požiadaviek niektorých starostov okolitých obcí okresu Zlaté Moravce sa Krízový štáb mesta Zlaté Moravce rozhodol otvoriť jedno odberné miesto v meste Zlaté Moravce pre občanov okresu Zlaté Moravce," informovala nás Denisa Hlavatá zo sekretariátu primátora mesta Zlaté Moravce.

Ako následne uviedla, odberné miesto zriadia na Mestskom štadióne v telocvični. Prístupné bude z dvoch strán - z ulice Továrenskej a z ulice Žitavské nábrežie. Odbery budú prebiehať v sobotu a v nedeľu 7. a 8. novembra od rána 8.00 do 20.00 h večer s prestávkami na obed a večeru v časoch od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h.