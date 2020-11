Stavjaňa kritizuje zväz, krvavý strelec Holešinský, najlepší Tvrdoň

Chalani majú päťdesiat kilo aj s výstrojom, nechcem si vziať na triko riziko zranenia, hovorí tréner Nitry o ďalších šanciach pre stredajších debutantov.

6. nov 2020 o 23:03 Martin Kilian ml.

Nitra piatou výhrou v rade kraľuje Slovensku, pred nedeľou s Liptovským Mikulášom (16.00 h) má takmer toľko bodov, čo Slovan (5), Banská Bystrica (5) a Trenčín (6) dokopy!

Corgoni po 26-dňovej extraligovej pauze začali vlažnou 10-minútovkou, Košice viedli, ale úderka Tvrdoň – Hrnka – Slovák si dupla troma gólmi, Holešinský spoza bránky a Kollár do prázdnej dokreslili výhru 5:2.

„Myslím si, že sa zhodneme, že dnešný zápas rozhodli rozdielne výkony gólmanov. Musím pochváliť Cowleyho, dnes bol opäť výborný. Zahrali sme presilovky lepšie než hostia, dali v nich rozdielový tretí gól,“ rozoberal piatkový večer tréner ANTONÍN STAVJAŇA (57).

Na až 15-minútovej tlačovky odpovedal na otázky MY Nitrianskych novín, RTVS a TASR, zoširoka hovoril aj o (ne)nasadzovaní mladíkov.

Ako hodnotíte stopercentný štart do extraligy?

Prosím vás, bol to piaty zápas, nerobte z toho žiadne závery. Keď bude dvadsiaty zápas, môžeme o tom hovoriť oveľa viac. Prekvapili sme Poprad a Zvolen, veľmi tesne sme pretlačili Nové Zámky a Košice, tímy z našej úrovne. Za body som ale veľmi rád, dávajú nám kľud do ďalšej práce. Ale nepreceňoval by som ich.

Prvý útok žiari, dnes strelil tri z piatich gólov, dokopy už 8 z 18 zásahov Nitry...

Keď si každý plní svoju rolu, lajna šliape veľmi dobre. Akonáhle si ich však začnú role posúvať, rozhasí sa to. Za dnes ale môžeme byť spokojní, bol to útok, ktorý pomohol rozhodnúť zápas.

Pekná asistencia na 2:1, krásny gól na 3:2 – Tvrdoňovi ohromne chutilo. Ako ste videli jeho výkon?

Toto od neho čakáme. Je výborný na puku. Možno mu pomohlo, že v stredu hral proti Slovanu, bol rozbehnutý. Naopak, Tomáš Hrnka, ktorý v stredu oddychoval, sa do toho dnes akoby nevedel dostať.

A ako predstavenie Holešinského? Dal svoj prvý extraligový gól.

Na prvý pohľad púta pohybom, ale nie je klasický strelec. Spoza bránky prekvapil Riečického, dal veľmi pekný gól.

Šestnásťročný Nemec bol dnes neraz jediným obrancom Nitry na presilovke. V minulých zápasoch nečastý pohľad...

Dostal ten priestor, lebo Bodák nemohol nastúpiť. Dal tyčku. Je to investícia do neho, aby si vyskúšal tú situáciu, pretože sa zdá, že v dvadsiatke by mohol dostať túto rolu.

Veľmi sme sa presilovkám venovali a musím povedať, že oproti minulým zápasom opticky vyzerali oveľa lepšie, dali sme z nich rozhodujúci gól.

Rozprávka nekončí, rozprávka trvá - hokejová Nitra vyhrala aj piaty extraligový zápas novej sezóny! (zdroj: Miroslav Slávik)

Predvčerom v superpohári proti Slovanu (4:5) súťažne debutovali Molnár (15), Zöld (16), Stümpel (17), Sýkora (17), Šramaty (17) a Socha (17). Mohli by v najbližšej dobe dostať ďalšiu šancu?

Nechceme im miesto robiť umelo. Ak si ho výkonmi zaslúžia, dostanú ho. Určite nie v takom počte ako v stredu, to by sme degradovali úroveň extraligy. Chalani majú pätnásť-šestnásť rokov, päťdesiat kilo aj s výstrojom. Nechcem si vziať na triko riziko zranenia. Dlhodobo s nimi pracujeme a ak bude náznak, že to chalan zvláda, urobíme to.

Keď som hral vo Švédsku za HV 71, boli tam obrovské talenty. Nie, pokiaľ nemá osemnásť a fyzicky na to nemá, nepustíme ho do hry a môže to byť ďalší Gretzky – hovorili.

Nezodpovedáme iba za športový progres, ale aj za správny fyzický vývoj. Nechcite to uponáhľať. Pokiaľ na to chalan bude mať, dáme ho tam.

Molnár sa v rozhovore vyjadril, že už je fyzicky pripravený...

Je fyzicky pripravený hrať šesťdesiat minút, ale fyzicky v tom zmysle, že ustojí zrážku so stokilovým hráčom, podľa mňa pripravený nie je. Môže sa stať, že jednou zrážkou bude mať po sezóne. Musí vyrastať v prostredí, kde dostane rolu, ktorá mu v budúcnosti bude vhodná. To znamená, že ak je to plejmejker, tak momentálne plejmejkrom v našej kategórii nebude. A nebudeme z neho v štvrtej formácii robiť hráča, ktorý sa má zrážať a hrať defenzívne. Musí k sebe dostať takých spoluhráčov, aby si vyhoveli.

Bol to pohár, využili sme to, chlapci dostali priestor, ale nechcite z toho robiť nejaké pravidlo.

Mládežnícke súťaže sú pozastavené, viaceré talenty Nitry nemajú zápasovú vyťaženosť. Ako sa na to pozeráte?

Som hlavne prekvapený, že nemáme žiadne informácie, čo bude za týždeň-dva s dvadsiatkou alebo osemnástkou. Potrebovali by sme informácie, či s chalanmi počítať dlhodobo, či projekt osemnástky zhasol alebo bude pokračovať...

Keď si rozkliknete stránku hokejového zväzu, máte tam ešte program osemnástky z minulej sezóny. Neviem, ako sa dopátrať. Naopak, práve my by sme mali byť bombardovaní informáciami, ako majú tí chlapci trénovať. Som z toho trošku rozčarovaný. Pýtajte sa na zväze.