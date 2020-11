O opätovné testovanie v Zlatých Moravciach bol v sobotu pomerne veľký záujem

Počas prvého dňa druhého celoplošného testovania odhalili niekoľko pozitívnych prípadov.

8. nov 2020

ZLATÉ MORAVCE. Počas prvého dňa druhého celoplošného testovania na COVID-19 bol v Zlatých Moravciach pomerne veľký záujem. Svedčili o tom rady pred jediným odbernom na Mestskom štadióne v telocvični.

Podľa aplikácie, cez ktorú sa dala sledovať vyťaženosť miesta online, záujemcovia čakali v rade prevažne vyše hodiny. Za sobotu si antigénový test nechalo urobiť 544 ľudí, z nich boli 9 pozitívni.

V prvom kole testovania miera pozitívnych prípadov dosiahla výšku 0,6 percenta. Druhé plošné testovanie mali nariadené okresy, ktoré mali nad 0,7 percenta.

Na základe požiadavky prednostky Okresného úradu Zlaté Moravce JUDr. Hany Kováčikovej a na základe požiadaviek niektorých starostov okolitých obcí okresu Zlaté Moravce sa ale Krízový štáb mesta rozhodol otvoriť jedno odberné miesto.

Odbery prebiehajú aj dnes od rána 8.00 do 20.00 h večer s prestávkami na obed a večeru v časoch od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h.