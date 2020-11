Hádzanárka si drží váhu, pečie vlastné müsli tyčinky

Zuzka Trepáčová je v poslednej tretine rekonvalescencie, v januári sa chce vrátiť rovnako silná.

11. nov 2020 o 22:11 Martin Kilian

Takmer rok bude na hádzanárskych palubovkách chýbať mladá slovenská reprezentantka z nitrianskej liahne. Naposledy si Zuzana Trepáčová zahrala česko-slovenskú interligu vo februári 2020 a stopku jej vystavil roztrhnutý predný krížny väz. A to veru nie je záležitosť na pár týždňov…

„Na jar som absolvovala dve operácie kolena za dva mesiace – najskôr meniskus, potom plastika krížneho väzu. Pre lockdown som išla pod nôž o mesiac neskôr, ale zasa na druhej strane kvôli pandémii som zasa až tak veľa zápasov zatiaľ nevymeškala,“ rozhovorila sa pravá spojka Dusla Šaľa.

Článok pokračuje pod video reklamou

Barle aj ortézu už zahodila dávno. V pláne má vrátiť sa do zápasov v januári alebo februári.

„Začínam pomaly trénovať, ale na skoky a bočné pohyby si ešte počkám. Snáď v decembri sa už naplno zapojím normálne do tréningového procesu. Koleno by malo držať, chcem sa vrátiť v plnej forme,“ zdôrazňuje ľavoruká hádzanárka, ktorá bola v roku 2018 najlepšou strelkyňou Slovenska na MS do 18 rokov.

Počas dlhšieho športového výpadku mala viac času venovať sa škole, čoskoro sa chystá maturovať. „Určite chcem ísť na vysokú školu, ideálne by to bolo v zahraničí a skĺbiť štúdium s hádzanou, ale ešte nemám jasné kontúry. Viem však, že nechcem sa spoliehať len na hádzanú. Nikdy neviete, kedy príde ďalšie zranenie,“ vraví rozumne.

V lete si po dlhom čase užila ozajstné prázdniny. Váhu si však drží, pretože cvičí a individuálne trénuje. „Koláč od babky sa nedá odmietnuť, jasné, ale potom musím tie kalórie spáliť,“ smeje sa Zuzka. „Za sporákom sa však už motám aj ja, viem napiecť aj niečo zdravé. Napríklad müsli tyčinky vlastnej výroby!“ pochválila sa šikovná gymnazistka. V tomto mesiaci oslávi 19-tku, takže kabína trénera Pčolu sa môže tešiť na zdravé dobroty od Zuzky.

Tak dobrú chuť a šťastný návrat!