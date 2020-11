Čiastočne uzavreli cestu v úseku Báb a Nitra - západ

Dôvodom je oprava vozovky mosta na estakáde Veľké Zálužie.

10. nov 2020 o 9:09 TASR

NITRA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne uzatvára dnes a zajtra rýchlostnú cestu R1 v úseku medzi križovatkami Báb a Nitra - západ.

Informovala vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie spoločnosti Eva Žgravčáková. Dôvodom je oprava vozovky mosta na estakáde Veľké Zálužie.

V utorok je premávka obmedzená v pravom jazdnom pruhu v smere do Nitry od 7. do 17. hodiny. V stredu bude v tom istom čase obmedzená premávka v pravom jazdnom pruhu v smere do Trnavy.

"Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu," informuje NDS.