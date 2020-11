Kultúrny dom v Šali obnovia za 3,7 milióna eur

11. nov 2020 o 12:12 SITA

ŠAĽA. Mesto Šaľa kompletne obnoví svoj kultúrny dom. Zákazku za 3,7 milióna eur na jeho rekonštrukciu a modernizáciu získala spomedzi šiestich uchádzačov domáca spoločnosť Menert. Na časť projektu, ktorá je zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy, získala Šaľa peniaze z eurofondov, ostatné časti bude financovať z vlastných zdrojov.



Počas prác obnovia exteriér aj interiér kultúrneho domu. Vymenia sklenenú fasádu, okná a dvere, betónové a murované časti fasády zateplia. Zrekonštruovaná bude strecha a vytvorený bezbariérový vstup do kultúrneho domu pre imobilných návštevníkov. V interiéri vynovia kinosálu, estrádnu sálu, vestibuly, schodiská aj suterén. Pribudnú nové toalety pre imobilných, obnovou prejde aj technické zázemie kultúrneho domu vrátane scénického osvetlenia. Všetky práce majú byť hotové do desiatich mesiacov.



Samostatnou zákazkou bolo verejné obstarávanie nových sedadiel do kinosály. Sedadlá za viac ako 60-tisíc eur dodá spoločnosť Kinoexport z Českej republiky.