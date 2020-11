Lebky či snové okolie Zobora. Umelec pôvodom z Levíc vníma život inak ako ostatní

Svojimi dielami búra vysnené ideály a jasne zobrazuje pominuteľnosť ľudského bytia.

11. nov 2020 o 14:47 Dominika Cunevová

NITRA. Všetci ľudia by radi verili vo svoju nesmrteľnosť. Nechcú myslieť na koniec, ktorý je ale prirodzený a nevyhnutný. Maliar Robert Bielik nebazíruje nad romantickými, idealizovanými predstavami, uvedomuje si konečnosť bytia a cez maľbu to zreteľne vyjadruje.

Svojimi, miestami až absurdnými, výjavmi ľudí fascinuje, ale aj poburuje. Do ktorej z dvoch skupín sa radíte, môžete zistiť na jeho výstave Omnia et nihil v Nitrianskej galérii, ktorá je dostupná do 29. novembra.

Vyvolávajú zdesenie

Samostatná výstava je prvou prezentáciou rodáka z Levíc v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie. Vo svojej maliarskej tvorbe uvažuje o živote, jeho zmysle či až nezmysle. Často zachytáva predsmrtné okamihy alebo prvé momenty po smrti.

„U niekoho môžu tieto úprimné zobrazenia vyvolávať zdesenie, či prekvapenie, v akých pózach či pozíciách opúšťame život. Skepsou v jeho tvorbe môže byť samotné autorove nerobenie si ilúzie o živote a jeho očakávaniach, pretože ako ľudia máme tendenciu od života niečo očakávať. Paradoxne život je hlavne o rozpore medzi očakávaným, vysneným a skutočne žitým prežívaním bytia,“ povedala kurátorka Ľudmila Kasaj Poláčková.

Robert Bielik sa narodil 15. septembra 1963 v Leviciach. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1987 – 1993 (pod vedením R. Sikoru). Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Napísal dvanásť kníh, posledná – Zorné pole tmy – vyšla v zime 2019, to čo nedopovie v maľbe, dopíše.

Mnoho podôb smrti

Na mnohých maľbách dominuje dávny symbol smrti – lebka. Avšak smrť a jej zobrazenie má mnoho podôb, čo si uvedomuje aj samotný maliar.