S testovaním pomohla aj speváčka Dominika Stará

Všetko prebehlo bez problémov, hovorí.

12. nov 2020 o 11:23 Patrícia Jeseňová

ŠAMORÍN. Medzi dobrovoľníkmi, ktorí sa zaregistrovali pomôcť počas celoplošného testovania bola aj speváčka Dominika Stará.

Počas oboch testovacích víkendov pomáhala na odbernom mieste v Gymnáziu M. R. Štefánika.

(zdroj: MY)

Túžba pomôcť

K tomu, aby sa vo svojom meste prihlásila ako dobrovoľníčka, ju viedla túžba pomôcť. Spočiatku sa ako dobrovoľníci prihlásila spolu so snúbencom a bratom, napokon však pre dostatok dobrovoľníkov vybrali len ju. „Chcela som pomôcť odbremeniť zdravotníkov a nemocnice, na ktoré je teraz kladený obrovský nápor. Chcela som pomôcť predísť lockdownu, ktorý by mnohé rodiny a podniky už proste nerozchodili. Chcela som pomôcť chrániť tých, ktorí sú najzraniteľnejší - medzi nimi aj mojich starých rodičov,“ hovorí Dominika s tým, že motívov mala viac.

Bez problémov

Testovanie prebehlo podľa jej slov bez problémov, nemuseli riešiť nedostatok pomôcok či testov. Príjemní boli i ľudia, ktorí sa na ich odberné miesto chodili testovať. „Ľudia boli naozaj veľmi milí a hlavne trpezliví. Mnohí nám ďakovali za to, čo robíme, priniesli nám koláče. Prekvapila ma tiež návšteva pána premiéra. Bolo to celé veľmi milé,“ hovorí.

„Bolo to hektické, náročné, dospávala som to dva dni ale ten pocit, keď som prišla domov a ľahla si do postele s tým, že som reálne pomohla a že som bola súčasťou niečoho tak veľkého, to je niečo neopísateľné.“

