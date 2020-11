Speváčka Vanda z Nitry zažila v Argentíne tvrdý lockdown

Počas pandémie vydala novú skladbu. Nezámerne vystihuje aj aktuálne dianie.

13. nov 2020 o 11:00 Dominika Cunevová

NITRA. Pre speváčku Vandu nebol tento rok vôbec ľahký. Podobne ako iných hudobníkov, aj ju zasiahol zákaz hrania, no okrem toho musela rodáčka spod Zobora žijúca v Argentíne riešiť aj iné ťažkosti spojené s koronavírusom.

Mnohé plány jej padli a zhruba tri mesiace musela znášať tamojší tvrdý lockdown. Napriek tomu v deň svojich 34. narodenín vydala singel Human, ktorým ukazuje, že čierne myšlienky sa nevyhli ani jej.

Precestovali ste veľa krajín, ale ako svoj domov ste si zvolili Argentínu. Prečo?

V Argentíne som prvýkrát bola v roku 2003 na výmennom študijnom pobyte. Vtedy som, samozrejme, netušila, že sa tam niekedy ešte vrátim. Život sa ale vyvinul tak. Môj priateľ, ktorého som spoznala ešte vtedy, tam žije. Tak som spojila dve veci, ktoré ma napĺňajú – byť s ním a robiť hudbu po španielsky. Prišlo mi to ideálne, lebo španielsky hudobný trh je veľmi veľký a má stále čo ponúknuť. Preto som od roku 2015 dva roky žila napoly tam a napoly na Slovensku. No na jeseň 2017 som mala pocit, že si konečne musím vybrať a už sú to tri roky, čo som v Argentíne.

Ako ste spomínali, Argentína má oveľa väčší hudobný trh. Ako sa na ňom vie presadiť speváčka z Slovenska?

Nedá sa hovoriť o veľkej sláve a popularite, tú má iba malé percento interpretov. Myslím si, že je to stále kontinuálna cesta. Ale práve tým, že som sa dostala do komunity hudobníkov v meste Santa Fe, kde žijem, na lokálnej scéne už figurujem ako plnohodnotný člen umeleckej scény. Je to úžasné a teším sa z toho. Budovalo sa to všetkými rokmi, ktoré som tam strávila už od pobytu. Hlavne spôsob, akým si človek utvára vzťahy, má potom odozvu a ľudia vás začnú brať vážne a otvárajú vám dvere k iným možnostiam, ako sú rôzne vystúpenia či festivaly.

Dá sa pôsobenie v hudobnej brandži v Argentíne porovnať s tým na Slovensku?

Na Slovensku je publikum pochopiteľne menšie a tým, že je v Argentíne viac ľudí, je tam priestor pre veľa rôznych žánrov a každý si vie vybrať ten svoj. Na druhej strane hudba odtiaľ môže byť propagovaná napríklad aj na ďalšie veľké trhy v Mexiku či Kolumbii. Takže podľa môjho názoru, aj keď interpret nemá veľkú základňu poslucháčov, ich pomer je väčší ako u nás.

Na Slovensko ste sa mali na čas vrátiť na jar, no vypukla pandémia a zostali ste uväznená v Argentíne.

Áno. Koronavírus tam prišiel úplne znenazdajky. Nikto to nebral vážne, každý to bral ako niečo, čo sa deje iba v Číne. Ja som sa práve v posledný februárový deň presťahovala do hlavného mesta – Buenos Aires, po čom som túžila už dávno. Po necelých dvoch týždňoch som sa ale musela vrátiť naspäť do Santa Fe, lebo prišiel lockdown. Ak by som tam zostala, musela by som byť uväznená v byte, a keďže rodinu, priateľa a všetkých známych mám v Santa Fe, bolo to pre mňa nepredstaviteľné.

Ako tam lockdown vyzeral?