V Nitre leží 60 pacientov s koronou, infikovaných je 90 zdravotníkov

Antigénové testovanie bude v areáli nemocnice pokračovať aj na budúci týždeň. Čas sa však zmení.

13. nov 2020 o 18:16 Miriam Hojčušová

NITRA. Dnes je v nitrianskej fakultnej nemocnici hospitalizovaných 60 covid - pacientov, u troch sa ešte čaká na výsledok. Piati sú na jednotke intenzívnej starostlivosti, jeden je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu.

„Aktuálne máme infikovaných cca 90 zdravotníkov na COVID-19,“ dodala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.

V areáli nemocnice je od pondelka zriadené pracovisko, kde záujemcov testujú antigénovými testami. „Denne sme pretestovali približne 400 ľudí,“ vyčíslila Kubinec.

V prvé dva dni bol podľa nej zvýšený nápor, nestihli otestovať všetkých. „Podľa skúseností sme od 13. hodiny schopní zobrať vzorku 120 ľuďom. Policajné zložky tento počet odrátali a zvyšní záujemcovia boli odklonení na iné odberné miesto v rámci Nitry.“

Testovanie robili od 8. do 14.30 hodiny. V ďalšom týždni to bude od 10. do 14. hodiny - výnimkou bude utorok, keďže je štátny sviatok. Netestujú ani cez víkend.

Antigénové testy robia aj na hasičskej stanici v Nitre, záujem ľudí je veľký. Na otázku, koľko testov zatiaľ urobili, hovorca hasičov nereagoval. Prezídium HaZZ na sociálnej sieti informovalo, že na 25 odberných miestach na Slovensku otestovali takmer 23-tisíc ľudí.

Záujemcovia môžu k hasičom prísť od 12. do 20. hodiny, a to aj v sobotu. „O testovaní v priebehu budúceho týždňa vás budeme informovať,“ uvádza prezídium.

Antigénové testovanie je bezplatné, ľudia dostanú aj certifikát s výsledkom. Potrebujú ho najmä osoby, ktoré cestujú do červených okresov.

V Nitrianskom kraji bolo v tomto týždni hlásených 1220 laboratórne potvrdených prípadov Covid-19 (v tomto čísle nie sú zahrnuté osoby testované antigénovými testami - pozn. red.). Najviac ich je v okrese Nitra (382). Informáciu poskytol RÚVZ v Nitre.