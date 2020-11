Nitrianka reprezentovala Česko a vyhrala svetové zlato!

Z majstrovstiev Slovenska ešte titul nemá, ale pri svetovom debute Júlia Karová žiarila šťastím.

15. nov 2020 o 0:02 Martin Kilian

Celý článok prinesú v pondelok MY Nitrianske noviny.

Nitrianku Júliu Karovú niektorí poznáte z posilňovní, iní z hudobného prostredia, kde sa tiež istý čas pohybovala. Na svetovom šampionáte federácie IFBB v kulturistike a fitnese v španielskej Santa Susanne vybojovala zlatú medailu v kategórii bikini fitness masters 35-39 rokov nad 164 cm. Lenže nie pre Slovensko! V konkurencii 7 žien sa s ňou na pódium postavili reprezentantky Estónska a Holandska. Vedie ju tréner Miloš Šnajdr.

Po návrate domov sme ju vyspovedali.

Je to váš najväčší úspech v kariére?

Áno, presne tak. Predsa len, je to IFBB a výber toho „naj“ z celého sveta. Vlastne po prvýkrát som dostala možnosť zúčastniť sa takejto súťaže. Aj kategória bikini fitness je pre mňa relatívne nová. Väčšinou to asi býva opačne, kedy súťažiace začínajú ako bikini fitnesky a keď zistia, že im naberanie svalovej hmoty vcelku ide a baví ich to, prejdú do vyšších kategórií. Ja som tiež skôr inklinovala k osvalenejším kategóriám, aj ma to vcelku bavilo. Lenže v bikinách mi to vraj pristane viac. Takže som sa musela dobrovoľne vzdať časti môjho svalového objemu.