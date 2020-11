Žena spadla v autobuse MHD, teraz hľadá svedkov

Vyšetrovanie v prípade, keď naraz spadli šiesti cestujúci, je zastavené.

15. nov 2020 o 12:00 Miriam Hojčušová

NITRA Pani Anna z Nitry utrpela úraz v autobuse MHD. Dolámala si rebrá. Teraz hľadá svedkov, ktorí jej pomáhali.

Prípad sa stal 6. septembra o 17. hodine na linke 24, ktorá smerovala zo železničnej stanice k Mlynom. Pani Anna sa zviezla len po najbližšiu zastávku, kde prestúpila na iný autobus.

Bol to moment

„Sadla som si na bočné sedadlo, ktoré využívajú najmä mamičky s kočíkmi. V jednej ruke som držala nákupný vozík na kolieskach, druhou som sa opierala. Bol to moment, neviem, čo sa stalo, no zrazu som bola na kolenách a sedačka mi udrela do rebier,“ opisuje situáciu.

Zo zeme ju zdvíhali dvaja muži, žena a študent. Všetci si v tej chvíli mysleli, že Anna bude v poriadku. Nebola. Po vystúpení z autobusu jej zostalo zle. Keď prestúpila na inú linku, stav sa zhoršoval.

„Myslela som si, že odpadnem. Keď som vystúpila, už som nevládala chodiť a nemohla som ani normálne dýchať,“ dodáva 65-ročná Nitrianka.

Zavolala si taxík, aby ju odviezol domov, no nakoniec sa nechala dopraviť do nemocnice. „To som už mala ukrutné bolesti.“

Začali trestné stíhanie

Na CT zistili, že pacientka má zlomeniny štvrtého až desiateho rebra s posunom. „Všetci svätí stáli pri mne, že mi pľúca neprepichlo. Nedokázala som sedieť, chodiť,“ opisuje svoj stav Anna, ktorá bola najskôr hospitalizovaná v nemocnici a potom v doliečovacom zariadení.

Hovorí, že to boli ťažké týždne. Domov sa vrátila až 9. októbra. Stále má bolesti.

Už keď bola v nemocnici, kontaktovala políciu, podala trestné oznámenie. Rozhodla sa, že sa pokúsi nájsť svedkov jej úrazu. Prosí ich, aby kontaktovali políciu.

„Tí dvaja páni, čo mi pomáhali, vystúpili predtým z vlaku. Ja som mala rifle, blúzku, sedela som pri predných dverách,“ pripomína.

„V uvedenej veci začal poverený príslušník uznesením z 8. 10. trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví,“ povedal Jaroslav Maček z nitrianskej prokuratúry.

Spadli šiesti naraz

Úraz sa stal v autobuse MHD aj dva roky predtým, v septembri 2018, na Novozámockej ulici. Po prudkom zabrzdení sa vtedy zranili až šiesti cestujúci. Jeden z nich povedal, že všetci sedeli, „ale zabrzdenie bolo tak silné, že nás vymrštilo zo sedačiek“.

„Trestné stíhanie vedené za prečin ublíženia na zdraví bolo zastavené. Sťažnosť poškodenej prokurátor zamietol, pretože nebola dôvodná,“ povedal Maček.

Vodič autobusu vraj brzdením reagoval na neznáme biele vozidlo, ktoré ho predbehlo a zastavilo pred priechodom pre chodcov. „Auto sa vypátrať nepodarilo,“ potvrdil Maček.

Polícia pôvodne prípad evidovala ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, neskôr začala trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví. Potom ho zastavila, prokurátor ale uznesenie zrušil. Policajtovi uložil, aby znovu konal a rozhodol – ten stíhanie opäť zastavil, uznesenie je tentoraz právoplatné.