Je prvý na tréningoch a z pravého kruhu terorizuje ligu. Tvrdoň robí predtým nevídané

Má úplne iný prístup ako kedysi, chváli najproduktívnejšieho Nitrana generálny manažér Chrenko.

15. nov 2020 o 14:43 Martin Kilian ml.

Neposlušný chlapec skrotol, napísal by Shakespeare vidiac evolúciu Mareka Tvrdoňa – Detroitom draftovaný, v AHL pochvalami zasypaný, zlými chodníčkami zvábený, Nitrou vyhodený, vyhnanstvom v Škótsku, Kazachstane či Poľsku vytrestaný, teraz s kamarátmi Hrnkom a Slovákom v elitnom útoku slávnostne znovuzrodený.

Radšej nahrá

„Vzal som to vážne. Nehovorme ale o nejakej mojej najlepšej forme, je to len a len o celom tíme,“ rozpráva s 12 bodmi (4+8) najproduktívnejší hokejista Nitry (pred dnešným duelom v Miškovci 7 výhier, 1 prehra, skóre 31:23), ktorej najlepší štart do sezóny od roku 1967 stopol až Poprad v piatok trinásteho (2:4). „Dobrá partia v šatni, pekne si to hádžeme, fungujú presilovky aj oslabenia,“ vie čoskoro 28-ročný krídelník, ktorý seká dobrotu: „Zmenil som nejaké veci v mojom prístupe, ale nie kompletne. Na zrazy chodím medzi prvými. Snažím sa, aby boli všetci spokojní. A hlavne ja, čo zatiaľ vychádza.“

