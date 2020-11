Výzva reprezentantom: Dajte z odmien vozíčkarovi! Chren: Ani Messi si také peniaze nezaslúži

Podnikateľ a funkcionár ObFZ Nitra, ktorý len v lete skončil ako šéf Iskry Žitavany, ktorú s tímom ľudí futbalovo pozdvihol, sledoval štvrtkový historický moment slovenského futbalu doma pri vínku so svojimi najväčšími víťazstvami – manželkou, dcérkou a synom. Vytočila ho výška odmien za postup na ME.

16. nov 2020 o 10:50 Martin Kilian ml.

Peter Chren spravil svojej dedinke najväčšiu reklamu dvoma vydarenými ročníkmi Jedenástky roka, dnes ju futbalovo sleduje už iba z diaľky: „Najskôr to boli aj bezsenné noci, ale od 13. augusta som úplne vyrovnaný. K novému vedeniu vôbec nie som kritický, fandím, neprajem nič zlé. Prevzali tím neskazený peniazmi. Dúfam, že keď o pár rokov budem starostom, dostaneme futbal v Žitavanoch niekde úplne inde. S ľuďmi ako Juro Pindeš, Dano Jenis, Paľo Čepček a Karol Kováč by to išlo.“

Štvrtkový nudný futbal? Peter Chren má jasno. „A nehrá sa náhodou na výsledok? V 88. minúte sme dostali gól a aj tak postúpili, klobúk dole! Mali sme aj kusisko šťastia, ale to treba mať, aby si sa vôbec ráno zobudil. Ak si ho chlapci vyčerpali postupom na ME, som spokojný,“ odvetil známy funkcionár, ktorý z futbalových čias rád spomína na tie vojnové v Malackách vedľa niekdajšieho reprezentanta Krajčíka.

Peter Chren v našej debate potvrdil, že má patent na trefný názor: „Kozák mal stopercentnú pravdu! Tarkovič mal trénovať Slovensko už dávno, sedí k nám ako zadok na šerbeľ. Šatňa ho vníma ako staršieho brata. Nechcem zhadzovať profesionála Hapala, ale ako Galád patrí k futbalistom Nitry a Stavjaňa k hokejistom, tak aj reprezentantov musí viesť ten, kto najlepšie pozná ich mentalitu.“

Pred štvrtkovým finále baráže o postup na ME sa horúčkovito riešili dve mená z našej ligy – Weiss v nominácii a Balaj nie? „Úplne jednoducho – Weiss tam nepatrí! V Španielsku by s ním ani nedebatovali, veď mi ukážte čokoľvek kontroverzné na Iniestovi alebo Xavim. Ako laik považujem jeho odchod z Espanyolu Barcelona za najhorší krok. Asi má zlých radcov a kamarátov ako Ousmana Dembele. A Balaj? Prevracal som oči, prečo ho Žilina obetovala a nemala s ním trpezlivosť. Čudujem sa, že nehrá za Slovan. Je to vynikajúci chlapec, zaslúži si potlesk. To, čo robí na ViOne, by robil aj v každom inom klube. Budeme o ňom ešte veľa počuť. A rovnako o jeho trénerovi Benkovskom, ktorý má gule – dlho sa tu neohrejú,“ veští 42-ročný podnikateľ.

Chrena vytočila 3,66-miliónová odmena UEFA za postup pre futbalistov a členov realizačného tímu. „To nie je normálne! Nedáva mi spávať, aby za postup, ktoré celé Slovensko pretrpelo, dostali hráči v prepočte sto miliónov korún. Ak to v dnešnej ťažkej dobe, keď z televízie počúvame samé zlé správy, príjmu, tak je to pľuvanec slovenskému pospolitému ľudu. Taký peniaz si nezaslúži ani Messi. Nikomu nič alebo všetko tým, čo to pri telke pozerali!“ vyhlásil a hodil reprezentantom rukavicu: „Asi páni hokejisti Liba, Rusnák a Lukáč chytili zlú dobu, hoci boli lepší športovci ako tí aktuálni, za výhru na majstrovstvách sveta dostali pero a fľašu vína... Práve takýchto veteránov si treba vážiť. Hral som v Humennom, poznám osud Mira Labuna, bývalého ligového futbalistu, ktorý skončil na vozíčku. V najbližších dňoch založím transparentný účet na jeho podporu, ja sám tam pošlem päťsto eur, verím, že prispejú aj reprezentanti. Verejne ich vyzývam, nech spravia dobrú vec!“