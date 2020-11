Koprda z FC ViOn: Boženíkovi to vyšlo, prečo neskúsiť Balaja?

Do lopty súťažne kopal aj v štyridsiatke, pôsobil ako hráčsky agent a už tretiu sezónu popri podnikaní v gastropriemysle robí športového riaditeľa v Zlatých Moravciach, senzačne štvrtých vo Fortuna lige. Ak ho oslovíte do futbalovej debaty, Juraj Koprda v sekunde ochotne prikývne.

16. nov 2020 o 8:48 Martin Kilian ml.

S futbalom videl Európu, keby svetom nelomcovala pandémia, možno by postupu Slovákov netlieskal iba doma od televízie, ale priamo zo severoírskeho Windsor Parku. „Pod novým trénerom Tarkovičom to okamžite vyzeralo diametrálne odlišne. Jednoznačne sa prikláňam k jeho zotrvaniu, patril do úspešného Kozákovho tímu a teraz ukázal veľmi vhodný výber hráčov, úplne iný skauting ako za čias Hapala,“ uvažovala 42-ročná osobnosť regiónu a prekvapila adresátom osobitnej pochvaly. „Ak by som mal vypichnúť jednotlivca, tak Ondreja Dudu. Nie všetci si to možno v priamom prenose všimli, ale hoci nie je ortodoxným hroťákom, páčilo sa mi jeho zaradenie, lebo na ihrisku drel a niekedy ho bolo vidieť až pri našej šestnástke,“ pokračoval Juraj Koprda, ktorý mal jasno aj v nominácii Weissa: „Ak sa bavíme o športovom umení, v Slovane patrí k nadštandardu a reprezentácii stále má čo dať.“

Kategoricky odmieta nedôveru v sily Slovákov na budúcoročných majstrovstvách Európy. „Nehovorme o žiadnom ustráchanom výkone! Hra svoju tvár ešte len dostane, ostáva kopec čas. Je obrovský úspech a nie samozrejmosť, že naša päťmiliónová krajina ide na veľký turnaj.“

A bude pri tom aj „váš“ Filip Balaj? – podpichli sme Juraja Koprdu. „Určite by sme sa tešili! Treba tomu dať čas, ale také isté pochybnosti boli u Boženíka a presadil sa, prečo by to nevyšlo Balajovi?“ zamyslel sa športový riaditeľ FC ViOn, klubu, ktorý vychvaľovaný rodák z Novej Vsi nad Žitavou prestrieľal na 4. miesto po 13. kolách. „Sezóna je zatiaľ ako z pekného sna, všetci sa modlíme, aby pokračoval. Rok čo rok úplne seriózne hovorím o Európe, ak sa tam dostaneme, bola by to moja konečná štácia v klube,“ odvetil známy funkcionár.