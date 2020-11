Úprimný tréner. Prehru zobral skôr na seba

Šalianky neboli kompletné. Pre karanténu chýbala Königová, pre zranenia Ušiaková, Tisajová a Trepáčová.

16. nov 2020 o 8:54 Martin Kilian

V nedeľňajšom šlágri MOL ligy v Michalovciach nastúpili domáce hráčky už pod vedením Jána Beňadika.

Šalianky viedli tri štvrtiny zápasu, ale nakoniec odišli s jasnou prehrou.

Prečítajte si Staré železo? Kdeže! Pozrite si zostavu ostrieľaných piatoligistov Čítajte

Iuventa Michalovce – HK Slovan Duslo Šaľa 30:24 (12:15)

Najviac gólov: Klučková 8/7, Popovcová 6, Trúnková 5 – Némethová 9/3, Tulipánová 5, Matušincová 3, Obstová 3, Pócsiková 2.

Rozhodovali Baďura, Ondogrecula, pok. hody: 7/7 – 4/3, vylúčené: 6:3.

Peter Pčola, tréner: „Neboli sme kompletní, ale prišli sme do Michaloviec s tým, že chceme vyhrať. Videli sme zápas dvoch rozdielnych polčasov. V prvej polovici sme boli na koni my. V druhom polčase bola Iuventa jednoznačne lepšia. „Odišli“ sme hlavne v útoku, nevyužili sme presilovky, dostávali sme ľahké góly z protiútokov. Poviem úprimne, že dievčatá sa snažili dodržiavať taktiku, ktorá zrejme nebola najsprávnejšie. Prehru beriem skôr na seba a povedal som im to aj po zápase. Mal som aj viac striedať.“