Mestský kúpeľ v Nitre plánovali otvoriť v stredu, termín posúvajú

Naraz môže byť v prevádzke len šesť návštevníkov.

16. nov 2020 o 14:24 Miriam Hojčušová

NITRA. Mestský kúpeľ v Nitre plánovali otvoriť v stredu ráno. Potvrdil nám to Miloš Dovičovič zo Službytu.

Situácia sa však dnes popoludní zmenila. Podľa vyhlášky ÚVZ musí otvoreniu predchádzať nový rozbor vody. Termín sa teda odsúva, na kedy, zatiaľ nie je známe.

"Prevádzku plavárne sme plánovali otvoriť v stredu 18. novembra, keďže sme schopní splniť všetky hygienicko-epidemiologické požiadavky na bazénovú vodu vhodnú na kúpanie. Počas výluky sme vynaložili na jej udržiavanie nemalé úsilie aj prostriedky, aby sme boli okamžite po uvoľnení opatrení pripravení poskytnúť návštevníkom naše služby," konštatoval Dovičovič.

"Žiaľ, vyhláška ÚVZ č.24 je proti našim zámerom. Pred opätovným spustením prevádzky totiž vyžaduje splnenie podmienky „obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie“. Jednoducho povedané, musíme požiadať o odber vzoriek bazénovej vody, následne počkať na výsledky analýzy a oficiálny súhlas na znovuotvorenie prevádzky," dodal Dovičovič.

Tento termín prevádzkovateľ nevie ovplyvniť, urobí však všetko pre to, aby - aj keď s obmedzeniami - mohli opäť čo najskôr privítať návštevníkov.

V plavárňach aj fitness centrách môže byť podľa aktuálnych pravidiel naraz maximálne šesť návštevníkov. Ako to bude v praxi vyzerať, je otázne.

Viacerí Nitrania už avizovali, že sa chystajú do kúpeľa hneď v stredu ráno. Otvárať mali podľa pôvodného plánu o 6.30. Ak by ich prišlo viac ako šesť, niektorí by museli čakať.

„Ťažko sa to dá zmanažovať,“ poznamenal Dovičovič. Uvažuje, že budú ľudí, ktorí vopred zavolajú, zapisovať do poradovníka.

Najviac plavcov chodí ráno a popoludní, po práci. Lístok je platný 90 minút, nie všetci využívajú celý limit. Permanentky budú mať dlhšiu platnosť, keďže kúpeľ bol pre pandémiu zatvorený a teraz bude fungovať s obmedzeniami.