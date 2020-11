Tento úspech si zaslúži celá futbalová rodina

S postupovým výsledkom som spokojný, po dlhej ceste neúspechov sa tešíme, hovorí Roman Šmajstrla, odborník na futbalové trávniky.

17. nov 2020 o 22:35 (šk)

Roman Šmajstrla je fachman v odbore starostlivosti o futbalové trávniky. (Zdroj: archív MY NN)

Vychytený expert na futbalové trávniky, s certifikátom kvality od najvyššej súťaže až po dedinské kluby – Roman Šmajstrla priznal krátku nevoľnosť po vyrovnaní Severných Írov. Teraz si želá, aby Slováci na európskom šampionáte vyviedli Španielom podobný kúsok ako v Afrike Talianom.

Ako ste boli spokojný s priebehom a výsledkom zápasu?

Bolo to veľké napätie, z našich chlapcov priam kričalo úsilie a bojovnosť, ale treba priznať, že tam bolo aj šťastie. Pri smolnom vyrovnaní sa mi asi aj zatočila hlava. Šport však prináša aj takéto momenty, keď potom trafil domáci ľavú žrď, nebolo nám už vôbec do smiechu. Samozrejme, s postupovým výsledkom som spokojný, po dlhej ceste neúspechov sa tešíme, celá naša futbalová rodina si to zaslúži.

Čo si myslíte o terajšom zložení reprezentácie? Prekvapil vás nový tréner Tarkovič korektúrami v zostave?

Faktom je, že úspech prišiel práve po zmenách a úprave kádra, avšak je to len prvý úspech. Verím, že je na čom stavať a európsky šampionát bude o bojovnosti, skúsenostiach a psychickej pohode hráčov. Dobrá príprava v dobrých podmienkach bude základom budúceho úspechu. Možno prídu v príprave ďalšie zmeny, ale bude to v rukách hráčov a hlavne trénerov. Súperi nebudú ľahkí, ale naši chlapci si môžu byť istí, že duchom bude s nimi na ihrisku celé Slovensko.

Ako odhadujete naše šance na úspech v skupine E?

Súperi sú známi – Poľsko, Švédsko a Španielsko sú povestní svojou kvalitou, bojovnosťou aj hráčmi zo zvučných svetových klubov. Nedovolím si odhadovať presné šance, ale prajem si, aby sme v súboji so Španielskom zopakovali niečo podobné ako tím Vladimíra Weissa v Juhoafrickej republike, keď poslala slovenská reprezentácia domov Taliansko.