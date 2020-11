Džimi šepká Tarkovičovi, aby si spomenul na Stocha

Aj keby sa rozkrájal ako kebaby z jeho prevádzok, neuvidí na európskom šampionáte všetky zápasy tímov, ktorým drukuje.

18. nov 2020 o 10:00 (šk)

Džemil Šefki je štátnym občanom Severného Macedónska, žije a podniká na Slovensku, no priznáva, že srdiečko mu silnejšie búcha aj pri zápasoch tureckej reprezentácie.

Džimi, ako vám chutil futbalový štvrtok?

Prenáramne. Najskôr som si vychutnal víťazstvo Severného Madónska v Gruzínsku, kde sa hralo už o šiestej. Náš 21-ročný talent Elif Elmas, ktorého hviezda vychádza v Neapole, urobil akciu ako z veľkej knihy a všetko zaklincoval víťazný gól veterána Gorana Pandeva. No a o chvíľu potom sa začal zápas Slovákov v Severnom Írsku, kde naši chlapci bojovali, takto so srdcom som ich nevidel už dávno hrať. Veril som, že vyhráme, už len pohľad na zostavy, v ktorej sme mali veľa hráčov so zvučných európskych klubov, nás totiž favorizoval.

Chystáte sa aj na európsky šampionát?

Samozrejme, že pôjdem, len sa mi nepáči, že sa hrá v dvanástich krajinách. Postúpili Slováci aj Macedónci, ja fandím aj Turkom, naozaj neviem, ako si budem vyberať. Ešte teraz ma ale strasie pri spomienke starej štyri roky, keď sme zostali trčať v Bratislave na letisku, pre poruchu lietadla sme nevideli zápas našej reprezentácie s Walesom, ktorý sa hral v Bordeaux.

Máte aj svojho obľúbenca v národnom tíme?

Najviac sa mi páči Stoch, je to živel, Miňo má našu balkánsku povahu. Tréner Tarkovič by si mal pozrieť, kto porazil Španielov v kvalifikácii v Žiline, takého hráča potrebuje naša reprezentácia ako soľ!