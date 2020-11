Majiteľke FC Nitra imponovala nezlomnosť

V súboji v Severnom Írsku držala našim chlapcom palce na diaľku aj majiteľka FC Nitra Erika Karová.

18. nov 2020 o 13:00 (šk)

Majiteľka FC Nitra Erika Karová verí, že z úspechu bude mať profit celý slovenský futbal.

„V prvom rade chcem zablahoželať všetkým, ktorí sa podieľali na našom druhom postupe do záverečných bojov Majstrovstiev Európy, ktoré, vlastne ešte presne ani nevieme ako budú prebiehať. Sme medzi 24 najlepšími v Európe, a tak sme nezostali vo futbalovom európskom závetrí, hoci hrou nepatríme k absolútnej super špičke. Futbal je však nevyspytateľný a bolo mi ľúto napríklad nášho Škriniara, ktorý hral podľa mňa veľmi dobre v tomto zápase, ale dal si vlastný gól. Asi chcel, aby sme ešte viac ukázali našu silu v tom, že ani za ťažkých chvíľ sa vzdávať nebudeme. Herne vynikli viacerí, mne imponovali napríklad aj naši hráči Duda, istý bol brankár Rodák, darilo sa Pekaríkovi, svoje si uhral Hlbočan, do posledných chvíľ úžasne bojoval strelec nášho druhého gólu Ďuriš, svoje si oddrel už tradične Kucka. Nie som trénerka, mám svoje videnie, vnímanie, svoje emócie.

Víťazstvo nepreceňujem, som mu rada a poteší isto aj mnohých väčšia starostlivosť a pozornosť hlavne futbalu na slovenskom vidieku. Tento postup by mal byť motivačným prienikom hlavne do tých futbalových oblastí, v ktorých nás topánka najviac tlačí. A tým je futbal a zvyšovanie jeho kvality práve na našom slovenskom vidieku. Profesionálne kluby by iste privítali viac talentov práve zo slovenských futbalových vidieckych základní dávnej i ešte pred pár desaťročiami nedávnej úspešnej futbalovej minulosti. Tam treba rozmýšľať, ako zvýšiť kvalitu ekonomickej i tréningovej podpory. Tiež však aj mediálnej.“