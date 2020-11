Smetné ide v Nitre hore už druhý rok po sebe

Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad budú Nitrania vysýpať do hnedých nádob. Kúpia ich Nitrianske komunálne služby na svoje náklady.

18. nov 2020 o 22:16 Miriam Hojčušová

NITRA. Smetné ide v Nitre hore. Schválili to poslanci. Poplatok bude v novom roku 37 eur na osobu a rok, seniori od 72 rokov majú naďalej polovičnú zľavu.

Aktuálny poplatok za odpad je 30 eur. Vlani Nitrania platili ešte menej, 25 eur. Ide tak o druhé zdražovanie v krátkom čase.

Na základe odporúčania mestskej rady bude od januára zvýšená aj sadzba za množstvový zber z 0,02 na 0,024 eura za liter odpadu.

Výdavky budú vyššie V Nitre pribudne 300 hnedých nádob (objem 660 litrov), ktoré budú rozmiestnené v komplexnej bytovej výstavbe na súčasných stojiskách. Určené sú pre kuchynský BRO. „Ide o jednorazový výdavok 66-tisíc eur, ktorý bude financovaný z vlastných prostriedkov Nitrianskych komunálnych služieb,“ informuje radnica. Článok pokračuje pod video reklamou NKS stúpnu výdavky v súvislosti so zberom, zvozom, spracovaním a uložením BRKO na kompostáreň. „Ide o 22 eur za každú nádobu a zvoz. Pri 300 nádobách a 52-týždenných zvozoch je to 343 200 eur ročne.“

Rozmiestnia nádoby

Nepopulárne opatrenie súvisí s tým, že od nového roka majú samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, čo zvýši náklady.

V Nitre pribudnú 660-litrové nádoby, ktoré budú rozmiestnené v komplexnej bytovej výstavbe na súčasných stojiskách. Rodinné domy majú nádoby na bioodpad už päť rokov.

Zdražuje sa aj skládkovné, a to až o 33 percent. V roku 2022 má stúpnuť o ďalších 22 percent. Tak to určil štát.

Kto separuje, teraz neušetrí

„EÚ nás tlačí do toho, aby sme skládkovať prestali, to znamená, že tá cena bude každý rok rásť. Na druhej strane, prospeje to našej ekológii a budeme donútení k tomu, aby sme vytvárali čo najmenej odpadu a aby sme separovali,“ povedal primátor Marek Hattas.

Tí, ktorí separujú už teraz, úľavy nemajú. Napríklad poslanec Štefan Štefek povedal, že jeho domácnosť kuchynský BRO neprodukuje, dajú ho sliepkam. Obyvatelia sídlisk takúto možnosť nemajú.

Riešením je podľa primátora množstvový zber, „aby tí, čo sa správajú zodpovedne a separujú, platili menej“.

Niektorí neplatia

Poslanec Miroslav Gut poukázal na nevymožiteľnosť smetného od neplatičov, ide o sumu okolo 1,5 milióna eur.