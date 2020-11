Mesto zaplatí Agrokomplexu nájomné za testovacie miesta. Nehoráznosť, hovoria poslanci

Radnica žiada štát o refundovanie nákladov. V prípade výstaviska ide o vyše 25-tisíc eur. Samotné nájomné tvorí len zlomok tejto sumy.

19. nov 2020 o 19:27 Miriam Hojčušová

NITRA. Mestských poslancov pobúrila zmluva, ktorú uzavrela radnica s Agrokomplexom.

Štátny podnik si účtuje 25 392 eur s DPH za poskytnutie priestorov a služieb na celoplošné testovanie. To je cena po zľave – bez nej by sa suma vyšplhala na 29 730 eur.

Poslanci Miloš Dovičovič a Ján Greššo poukázali, že testovanie bol nápad štátu a Agrokomplex je štátny podnik.

Greššo hovorí o nehoráznosti a drzosti

Náklady vyčíslené v zmluve Položky v zmluve, ktorú podpísalo mesto Nitra s Agrokomplexom: prenájom priestorov 10 400, po 75-percentnej zľave je suma 2 600 eur prenájom parkoviska – zadarmo elektroprípojky 3 460 eur služby pracovníkov 3 780 eur (jedna osoba na službu WC, osem osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu, elektrikár a vodár – hasičská služba) výstavba dočasných stavieb 5 200 eur a 6 120 (vrátane inventáru)

„Je absolútna nehoráznosť, aby sme my z našich zdrojov platili za použitie miesta na verejné testovanie, ktoré sme si nevymysleli my. To je vrchol drzosti,“ vyhlásil Greššo na dnešnom mestskom zastupiteľstve.

Dovičovič konštatoval, že ak má platiť tento mechanizmus, čo zjavne platí, mal si štát od mesta prenajať kúpalisko, mestskú halu a všetky mestské priestory, kde sa testovalo.

„Toto je flagrantná ukážka, ako sa štát správal k mestu Nitra. Prinútil ho cez svoju firmu (AX – pozn. red.) zaplatiť nájomné za to, že sa tam zriadili odberné miesta, ale my sme odberné miesta dali zadarmo, to je... radšej to slovo nepoviem,“ dodal Dovičovič.

Samotný nájom je len zlomok

Na štátnom výstavisku bolo zriadených šesť odberných miest. V zmluve sa píše o nájme vonkajších plôch, prístrešku, pavilónu aj WC na dva dni výlučne na testovanie. Spomína sa v nej aj výstavba dočasných stavieb.