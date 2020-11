Po policajnom zásahu sú v centre Nitry autá bez značiek, jedno stojí na výjazde zo zastávky

Situácia trvá už niekoľko týždňov. Kto dá pokyn na odtiahnutie áut?

19. nov 2020 o 20:26 Miriam Hojčušová

NITRA. Už niekoľko týždňov sú v centre Nitry odparkované dve autá bez evidenčného čísla. Jedno za Mlynmi, druhé pri bývalom Tescu – na výjazde z frekventovanej zastávky MHD. Čiastočne stojí na trávniku.

Náš zdroj tvrdí, že obe vozidlá zastavila pohotovostná motorizovaná jednotka v súvislosti s trestnou činnosťou: „Policajti zobrali aj tabuľky s evidenčným číslom. Ďalej však nekonali.“

Ľudia sa pýtajú, dokedy budú autá blokovať verejný priestor. Náčelník mestskej polície Erik Duchoň nám dnes povedal, že bude opakovane v tejto veci kontaktovať policajný zbor.

„Stačí, aby dal policajný orgán podnet a mesto dá obe vozidlá odtiahnuť,“ povedal nám neoficiálne zdroj.

Obe autá by zmluvná firma zaviezla do dediny pri Nitre, na svoje odstavné parkovisko. Tam by čakali, kým si ich vyzdvihnú majitelia, ktorým by potom účtovala náklady.

O stanovisko sme požiadali aj políciu.