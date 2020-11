Prvé slová americkej posily Nitry

Vlani dokonca nastúpil za Boston.

23. nov 2020 o 10:36 Martin Kilian ml.

Volá sa Cooper Zech, 18. decembra oslávi 22 rokov, v tomto týždni má priletieť z rodnej Ameriky a možno už v piatok proti Liptovskému Mikulášu nastúpiť za hokejistov Nitry, ktorí boli v piatok večer po výhre 4:3 v Košiciach na delenom prvom mieste extraligy, ale pre zranenia (Mezei, Vitaloš) a odchody do kempu SR 20 (Nemec, Knižka) nutne potrebujú posilniť obranu.

„Hráčov, ktorí sa chcú rozohrať v Európe, bolo na výber viac, stále je niečo v ponuke. Vyberali sme veľmi citlivo, keďže kabína si sadla a tím funguje. Cooper Zech sa nám zo všetkých páčil najviac. Mal by u nás pôsobiť dovtedy, kým nezačnú kempy v NHL. Je to vynikajúci korčuliar a rozumný obranca aj do kombinácie,“ vysvetlil generálny manažér Tomáš Chrenko, prečo ukázal na zadáka porovnávaného s Toreym Krugom, ktorý vlani v príprave už nastúpil za Boston Bruins a v minulej sezóne na farme v Providence odohral 45 zápasov v AHL. „Prichádza za minimálne náklady, poistku neplatíme, on pomôže nám a my jemu,“ dodal Chrenko pre MY Nitrianske noviny.



„Hľadal som klub, kde by som mohol hrať a vyvíjať sa, než mi začne sezóna v Severnej Amerike. Teším sa, že to bude Nitra! O klube zatiaľ príliš veľa neviem, Robo Lantoši, môj exspoluhráč z Providence, mi pomôže s aklimatizáciou. Budem sa snažiť odovzdať maximum pre tím,“ odpísal nám Cooper Zech spoza Atlantiku.