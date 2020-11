Koľko ešte hrdinovia vydržia?

Futbalistom FC Nitra vraj neprišla ani tretia výplata. Kauza Šípoš spravila rozruch.

23. nov 2020 o 8:49 Martin Kilian ml.

Po udatnom výkone Nitry s Dunajskou Stredou (0:1) – lídrovi ligy dovolila takmer päťkrát menej striel na bránu než v auguste (0:6) – sa pred kamery Orange Sportu postavil Oliver Podhorin a pri otázke o stabilizácii FC vyslal verejnosti veľavravný odkaz.

„Nemôžem o tejto téme rozprávať. Zmluvy máme postavené tak, že nám to nie je umožnené, ale myslím si, že vedenie, respektíve majitelia, takto zmluvy postavené nemajú, takže táto otázka by mala byť skôr smerovaná na nich,“ v priamom prenose vyhlásil podľa očitých svedkov kapitán hrdinov spod Zobora.

Aj bez údajne troch mesačných výplat na účtoch po 14. kole sídlia na senzačnom 6. mieste. A to ich experti v lete posielali do druhej ligy.

Nitrania v úspešnej sezóne ťažia zo zomknutého kolektívu. (zdroj: Marián Bazala)

„K finančným záležitostiam sa nebudeme vyjadrovať,“ odpovedal generálny manažér Jozef Petráni, keď sme sa ho spýtali, či môže potvrdiť informáciu o troch nevyplatených posledných mesiacoch, keďže ekonomický stav klubu je vždy akýmsi barometrom dôvery ľudu.

Z kancelárií nového vedenia, ktoré ťažko-preťažko plní septembrový sľub o zmazaní dlhov (dnes vraj až 2,4-miliónových), presakujú reči o neprirodzených platových rozdieloch zdedených po predošlom manažmente. Kde je pravda, vie iba papier, v najbližšej dobe ale má do klubu priletieť na mzdy určená 50-tisícová vládno-zväzová injekcia.

Klub: Naše cesty sa rozchádzajú. Hráč: Nikdy som nepovedal, že končím

Na pohode nepridala kauza Dávid Šípoš. Odpálila ju mimoriadna tlačovka zvolaná trištvrte hodinu po zápase s D. Stredou. Zmluva najlepšieho hráča tímu končí v lete, vedenie prinieslo zvučného konkurenta už teraz, reprezentanta Izraela Ariela Harusha.

Kým technický riaditeľ Martin Peško na tlačovke povedal, že „na Šípošovej pozícii sa mení len to, že v konkurencii bude musieť dokázať, že je lepší, ako brankár, ktorý prichádza“, pre fcnitra.sk kontrastne vyhlásil, že „Ariel Harush prichádza na post brankárskej jednotky zatiaľ do konca sezóny“ s poslednou vetou „mrzí nás, že sa naše cesty s Dávidom rozchádzajú“...

Na tlačovke zaznelo, že Šípoš ostáva členom kádra. Na fcnitra.sk je však veta "naše cesty sa rozchádzajú", ktorú viaceré média pochopili nadpismi "Šípoš končí"... (zdroj: Marián Bazala)

„Takúto tlačovku som vôbec nečakal,“ priznal Šípoš pre MY Nitrianske noviny. „Nikdy som nepovedal, že v klube chcem skončiť! Vždy som k nemu bol lojálny, nikdy mu nepovedal nie, a to ani v ťažkých časoch a ani v týchto rokovaniach o novej zmluve. Prekvapilo ma, že klub so mnou prestal komunikovať, veď kontrakt mi končí až po sezóne, viackrát som funkcionárom povedal, že na jeseň sa chcem naplno sústrediť na ligu a reprezentáciu do 21 rokov, preto by podľa mňa bolo správnejšie baviť sa o predĺžení v zime,“ vysvetlil, prečo v ligových týždňoch váha s debatou o ďalšej spolupráci so zadĺženým klubom, ktorý by mal prioritnejšie riešiť zimné konce zmlúv (Faško, Kuník...) než letné (Šípoš, Chobot...).

V bráne netradične cudzinec

Či Šípoša, so 74 zákrokmi a štyrmi čistými kontami hviezdu ligy, v zime predajú, uvoľnia spod zmluvy, do leta z trucu nechajú na tribúne alebo sa presadí cez Harusha, ostáva otázne.

Posila má na slovenské pomery skvostný životopis – v minulej sezóne holandskej ligy za Spartu Rotterdam vychytal 5 núl v 16 zápasoch a je dvojkou Izraela – lenže až 32 rokov, čiže je ťažko speňažiteľný, navyše od marca nehral ani minútu a podľa našich informácií sa na angažovanie Ariela Harusha nik nespýtal koučov Geriho a Galáda a ani trénera gólmanov Königa.

Ariel Harush je bez debaty zaujímavé meno, jeho príchod je ale spojený s otáznikmi. (zdroj: Marián Bazala)

A je hanba práce s akadémiou, že automaticky nemá v talóne ďalšieho talentovaného brankára, ktorými bola vždy populárna. A tak sa medzi žrde Nitry zrejme netradične postaví cudzinec.

Ak Harush výkonmi nesplynie so (zatiaľ) nelogickými posilami ako Šuľa či Bonilha a robinzonádami vydláždi cestu Nitry za úspechom, MY noviny ako prvé zatlieskajú s ospravedlnenkou za dnešné pochybnosti, ale ruka v ruke s finančnou nestabilitou, priemerne len troma odchovancami v základe a prapodivnou komunikáciou okolo Šípoša fanúšik právom uvažuje o spiatočke zaradenej v jazde klubu.