Hazard nitrianskeho vedenia s verejnými financiami

Zákaz hazardu v Nitre, za ktorý od začiatku bojoval predovšetkým primátor Marek Hattas a preto podporoval kresťanských aktivistov v zbere petície počas posledných parlamentných volieb, nemal dlhú životnosť.

23. nov 2020 o 10:01

Potom, čo prokuratúra spochybnila nezákonne prijaté VZN o zákaze herní, Krajský súd v Nitre pozastavil v septembri jeho účinnosť. Prevádzkovatelia herní tak mali opäť zákonný nárok obnoviť svoje podnikanie v meste a preto požiadali Mestský úrad o vyjadrenie s umiestnením prevádzok. Stanovisko im však mesto neposkytlo v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote. Primátor Hattas zrejme vyčkával, kým nevstúpi do platnosti novela zákona o hazardných hrách, ktorá umožní mestu zakázať hazard aj bez petície občanov.

Bez odozvy a nezákonne

Vedenie Nitry ich žiadosť nedokázalo vybaviť až do začiatku novembra, kedy nadobudla spomínaná novela účinnosť. Tá po novom umožňuje mestám bez petície hazard zakázať alebo aj obmedziť výskyt herní až do vzdialenosti 500 metrov od školských a sociálnych zariadení vzdušnou čiarou. Pre mnohé prevádzky by tak bol nie len plošný zákaz, ale aj takéto obmedzenie likvidačné, nakoľko na Slovenku neexistuje mesto, kde by pri dodržaní spomínaných vzdialeností bolo možné herňu prevádzkovať.

Hneď po tom, ako novela vstúpila do platnosti, prevádzkovatelia bleskovo obdržali nesúhlasné vyjadrenie od mesta odôvodnené informáciou o novom návrhu VZN, ktoré hovorí o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitra. Prevádzky mali dovtedy na predĺženie licencií zákonné právo, ktoré im tak bolo umelým zdržiavaním vybavenia žiadosti odopreté. „Niet pochybností, že mesto Nitra účelovo, úmyselne, nedôvodne, a teda v rozpore so zákonom zdržiavalo vydanie vyjadrenia až do momentu zverejnenia VZN,“ tvrdí hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Lukáčová.

Sťažujú sa viacerí

Asociácia zábavy a hier nie je jediná, ktorá poukazuje na podozrivé postupy vedenia mesta. Nitrianski poslanci nedávno schválili pôžičku vo výške 9 miliónov eur na investičné akcie, z ktorých niektoré neboli v predkladanom materiáli konkretizované, alebo im chýba projektová dokumentácia. Niet preto divu, že podaktorí poslanci túto akciu spochybnili. Navyše, mesto sa týmto projektom zadlží na desať rokov. Paradoxne, práve prílišnú zadlženosť mesta vyčítal primátorovi Dvončovi pred voľbami terajší primátor Hattas. A teraz pod jeho vedením berie mesto ďalšie úvery.

Kto na to doplatí

Mnohé obce či mestá sú, na rozdiel od Nitry, momentálne v podnikaní zásadných krokov skôr opatrné. V súčasnom krízovom období sú to totiž práve samosprávy, ktoré finančne trpia najviac a pri realizovaní opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia vírusu prichádzajú o nemalé peniaze. Nie je tajomstvom, že okrem veľkej pôžičky sa mesto Nitra pripraví o ďalšie financie tiež zatvorením herných prevádzok, ktoré ročne dotujú mestský rozpočet slušnou čiastkou.

„Kvôli nezákonnému postupu mesta Nitra sa tiež bez práce ocitnú obyvatelia zamestnaní v týchto prevádzkach, ale aj mnohí ďalší. Tieto firmy totiž zamestnávajú aj mzdové oddelenia, ekonómky, právnikov, sekretárky, IT technikov či vodičov,“ hovorí Lukáčová a poukazuje aj na nezmyselnosť plošného zákazu na území mesta. „V období lockdownu zažíva online hazard zlaté časy, je dostupný komukoľvek. „Herňu“ má teraz už každý doma vo vlastnej obývačke, alebo kdekoľvek inde, kde sa nachádza jeho tablet či smartfón,“ hovorí Lukáčová.

Možnosti online hazardu i stávkovania sú nekonečné a keďže na takto dostupnom trhu figurujú aj zahraničné online kasína, ktorým chýba oficiálna licencia na to, aby bol slovenský spotrebiteľ chránený, predstavujú tiež zvýšenú mieru rizika. Aktuálne je v súvislosti s pandémiou corona vírusu významný nárast počtu hráčov práve v týchto formách hazardu. Domáci Tipos zaznamenal vo svojom eKasíne 60%ný nárast hráčov.

Otázka hazardu je zložitejšia

Herné prevádzky s výherným prístrojmi môžu predstavovať pre jedno až tri percentá populácie riziko závislosti, alkohol či stávkovanie sú však ďaleko bežnejší problém, no zákaz posledných dvoch spomenutých aktivisti či politici nežiadajú. Paradoxom je, že práve herne podliehajú prísnej regulácii a legislatíva sa každý rok sprísňuje, v dôsledku čoho za posledné dva roky klesla dostupnosť hazardu o dve tretiny. Spomedzi týchto menovaných troch „strašiakov“ sú vďaka dôslednej kontrole a Registru vylúčených osôb herné prevádzky a kasína zraniteľným osobám najťažšie dostupné.

Ako sa ukázalo nielen v časoch prohibície, ale aj v podstatne čerstvejšej minulosti, je to práve akýkoľvek tvrdý zákaz, ktorý poskytuje úrodnú pôdu pre rozmach nelegálnych prevádzok či s nimi spojených kriminálnych aktivít. „Plošný zákaz nebol nikdy dobrým riešením,“ tvrdí Dominika Lukáčová. „V prípade, že herne úplne vylúčime spod dohľadu štátu, regulované prevádzky plne nahradí nelegálny hazard.“ Dokazujú to aj nedávne prípady z niektorých miest, kde bol výskyt legálnych herní na základe sprísnenia legislatívy v ostatných rokoch obmedzený. Slovenská finančná správa tam len od novembra do júna tohto roku zaistila 800 kusov nelegálnych automatov, nazývaných tiež kvízomaty.

Ochrana tých najzraniteľnejších

Vďaka Registru vylúčených osôb sú z hazardu momentálne vylúčení poberatelia sociálnych dávok, neplatiči výživného či patologickí hráči. „Pri vstupe do legálnej herne sa každý musí preukázať občianskym preukazom, a týmto ľuďom nie je hranie umožnené,“ vysvetľuje hovorkyňa Asociácie zábavy a hier, Dominika Lukáčová. Do registra vylúčených osôb môžu byť zaradení aj študenti, ktorí poberajú sociálne štipendium či ľudia, ktorí sa doň prihlásili dobrovoľne. „V prípade neregulovaných čiernych herní už tieto skupiny najzraniteľnejších obyvateľov nebudeme môcť chrániť,“ dodáva Lukáčová.

Aký bude koniec?

Je veľmi pravdepodobné, že mesto Nitra nebude teda musieť riešiť len nevôľu v poslaneckých radoch, ale aj ďalšie problémy, ktoré vznikajú na základe nezákonného konania jeho vedenia. „Predstavitelia mesta Nitra zjavne konajú v rozpore so zákonom a sledujú len svoje vlastné záujmy v podobe lacného populizmu. Niet pochybností o tom, že poškodení prevádzkovatelia herní budú požadovať kompenzáciu za ušlý zisk, ktorý by nadobudli v prípade získania licencií, na ktoré mali zákonný nárok,“ uzatvára Lukáčová. Nie je teda vylúčené, že mesto bude finančnú injekciu v najbližšej dobe potrebovať viac než kedykoľvek predtým.