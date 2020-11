Miňo, poď sa na Euro rozohrať domov, znie z Veľkoobchodu Bečica

Tridsiate výročie vzniku Veľkoobchodu Bečica bude navždy spojené so skonom jeho zakladateľa Dušana Bečicu, odkaz naďalej budujú synovia Šimon a Stanislav, ktorého sme vyzvŕtali v debate o futbale, veď známa firma podporuje nitriansky šport vyše 20 rokov, nielen veľký v podobe FC a HK, jej sudy s dobrým pivom si pochvaľujú aj na dedinských zápasoch.

23. nov 2020 o 17:28 Martin Kilian ml.

Dušan a František Bečicovci zavítali na ME 2016. Tradíciu známeho veľkoobchodu po otcovi Dušanovi naďalej spája so športom syn Stanislav (vo výreze). (Zdroj: archív (SB))

„Vďaka otcovi žijem športom odmala. Pamätám si dominanciu Francúzov na ME 1984, oveľa lepšie už krásny gól van Bastena na ME 1988. Na ME 2016 sme dokonca boli osobne, otec so strýkom a ja s výpravou žiakov Nitry,“ začal rozprávanie o reprezentácii Stanislav BEČICA (43).

„Samozrejme, Slovákom fandím, ale treba si uvedomiť, že sme tam aj preto, že na ME ide 24 tímov, preč sú časy ôsmich najlepších na turnaji. Postup, žiaľ, nijak nesúvisí s výsledkami a hrou. Mne osobne chýba hra po krídlach, Stoch a Weiss vždy vedeli spraviť kľučku, to je pre nás aktuálne španielska dedina. Nemáme individuality, ktoré vedia obísť protihráča, trúfnu si na súboj jedného na jedného. Čítal som vyjadrenie Valjentovho agenta, zaťažkal si, že jeho klient nehráva, ale buďme súdni, prišlo mi tvrdé porovnávať ho s minútami Messiho a Ramosa a Šatka ku Škriniarovi evidentne pasoval. Avšak na Lobotkovi vidno kilečko navyše, Hrošovský má momentálne ďaleko lepšiu formu. V Česku sme videli, ako dôležitá je herná pohoda – akčný rádius Krála a Součeka a aktivita Coufala napravo nás vyzliekli donaha,“ povedal k horúcim témam a o trénerovi Tarkovičovi vyriekol: „Chápem, že v baráži v Severnom Írsku účel svätil prostriedky a nebol priestor na herné špekulácie, celkovo mi ale u neho chýbajú väčšie gule. Tarkovič mohol vytiahnuť Balaja, keďže má formu, Ďuriš nie je útočník podľa môjho gusta a Duda, hoci na hrote odohral dobré zápasy, je skôr ofenzívny stredopoliar.“

Konateľa veľkoobchodu teší bohatá enkláva spod Zobora v kádri Slovenska (stredopoliar Greguš, členovia realizačného tímu Drinka, Tomaschek, Baťalík, Nozdrovický, Slovák), ale ako správny patriot čaká, aký klub si nájde stále voľný loptový umelec Miroslav Stoch, aby k 60 štartom za reprezentáciu pridal ďalšie. „Bol by som najradšej, keby sa Miňo v Nitre rozohral na Euro. Má 31 rokov, do Arábie môže ísť aj potom, teraz potrebuje pravidelne hrávať,“ nahlas zauvažoval Stanislav Bečica, ktorému robí radosť syn Alex (17) – hral za mládež FC Nitra, teraz študuje vo Švajčiarsku.

Račka jeduje, že Slováci nespievajú hymnu Keby ste sa pracovníkov Veľkoobchodu Bečica spýtali, kto je najväčším futbalovým guru v sklade, asi by všetky prsty ukázali na Miroslava Račka. „Teší ma, že sme postúpili, ale z hry som bol sklamaný. Z mladíkov ma neoslovil nik, Rusnák a Mak neukázali nič, Stoch a Weiss by určite zahrali lepšie, keby hocikde pravidelne hrávali a boli zdraví. Tarkovič je lepšia voľba ako Hapal, proti ktorému mali niektorí hráči výhrady, hoci to nedalo najavo,“ hodnotil M. Račko. „Jedovalo ma, že niektorí reprezentanti nespievajú hymnu a po zápase mali čistý dres. Keď sme vyradili Írov, plakali na zemi, ale keď sme prehrali s Čechmi, naši sa pri výmene dresov usmievali,“ pridal chlap zo športovej rodiny – jeho brat je šéfom futbalu v Dolných Krškanoch a synovec zas trénerom brankárov HK Nitra.

Miroslav Račko (zdroj: )

