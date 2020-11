Trest na vojne, rozbitý autobus, nočné vagóny, pľuvanec od Hašeka. 'Kosťo' spomína

V tréningu bol ostrý ako britva, v zápasoch zbieral aj červené karty.

23. nov 2020 o 21:20 Martin Kilian

Narodil sa v Nitre, ale pod Zoborom odohral iba štyri sezóny. Životný osud ho totiž zavial do iných regiónov.

Jaroslav KOSTOLÁNI je však v Nitre a okolí známou postavou, oblastné štadióny má prechodené už ako tréner.

Rozprávať sa s ním je veľká zábava, humor z neho doslova srší. Futbal mu priniesol kopec zážitkov, časť z nich sme obsiahli v tomto rozhovore a tie najlepšie perličky prinesieme v jeho pokračovaní.

Pochádzate z Lapáša, ale s futbalom ste začínali v Prievidzi.

Áno. Keď som mal štyri roky, presťahovali sme sa do Prievidze, kvôli otcovej práci. V Prievidzi som začal aj futbalovú seniorskú kariéru. Hrali sme I. SNL, nastupovali sme aj proti Nitre.

Ešte za komunizmu ste odišli hrať federálnu ligu do Žiliny. Ako sa to zrodilo?

Z Prievidze som najskôr išiel som na vojnu do Dukly Banská Bystrica. Boli tam hráči ako bratia Kulovci, Fieber, Kupčík. Hrali sme I. SNL, ale hneď po roku mužstvo postúpilo. Po polroku mi dala Dukla návrh, aby som podpísal „vojnu“ na päť rokov, čiže aby som zostal v klube aj tri sezóny po vojne. Nepodpísal som, tak ma tréner Adamec „odpálil“. Za trest som bol odvelený do Dukly Tábor. Tam sme hrali II. ČNL, ale hneď sme sa tešili z postupu do I. ČNL. Ešte keď som bol na vojne, narodili sa mi dvojičky, tak som si dal žiadosť o prevelenie bližšie k bydlisku. Poslali ma do Serede, ale Prievidza ma odtiaľ vykúpila.

A teda ako ste sa dostali do Žiliny?

Ja som mal ponuku aj z Bohemiansu, ale nemohol som ju akceptovať, lebo v tom období mi zomrel svokor a nechceli sme svokru nechať samu. Hovoril som si, že kariéru mám stále pred sebou. Najbližšie z Prievidze bolo do Žiliny. Problém bol, že ja som mal v Prievidzi fantastické podmienky a Žilina mi ich nevedela splniť. Hoci to bola prvá liga. Vymysleli to tak, že som mal dve zamestnania. Formálne. Bol som vedený v jednom podniku, ktorý ma niekam vyslal, a v ďalšom podniku som akože v noci vykladal vagóny, ha-ha. Tým mi splnili moje podmienky.

