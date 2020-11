Srdciar Nagy žartom i vážne: Hamšík behá menej než ja, repre hrá odvar

Nehnuteľnosti a futbalisti budú iba rásť, vraví.

24. nov 2020 o 8:00 Martin Kilian ml.

Messi je technik, Ramos zas bojovník, rodák z Nitrianskych Hrnčiaroviec bol na prvý pohľad vždy mixom. Loptu si lahodne zasekol, jedovato vypálil, zakryl si ju telom strelca, ruval sa o ňu v súboji a kde s ňou dával góly, tam zbieral pochvaly, žiadna preňho nebola stratená.

Iba o fúz mu ušiel federálny dres materskej Plastiky Nitry, kde ho futbal učil legendárny Eduard Farman a obdivoval špílmachra Róberta Ježa. „Nie každý dozreje v osemnástich, asi mi chýbala kvalita a bola tam prisilná konkurencia. Keby mi ale dali ligovú šancu, možno by som niečo vedel ponúknuť,“ zaspomínal si ŠTEFAN NAGY (49) , prečo sa vzápätí ako kapitán Strojára (ČFK Nitra) pobral na 13 rokov do Rakúska. „Žiadna posledná stanica, týždeň čo týždeň som hrával proti ikonám slovenského futbalu, veľká škola!“ rozprával vychytený srdciar, ktorý od Viedne pendloval domov za rodinou i futsalom za Dynamik či Lumas Nitra, v sezóne 1996/97 bol so 44 gólmi najlepším strelcom extraligy! „Tréning, zápas, tréning, zápas... Sedem dní záťaže za týždeň, voľno sa ušlo len občas,“ prezradil tajomstvo šľachovitej postavy.

Futbal je „Pištovi“ láskou, ak práve nestrieľa v drese starých pánov Nitrianskych Hrnčiaroviec, sleduje v telke reprezentáciu a rozhľadene ju komentuje. „Hrám na Hamšíkovom poste, ten behá o čosi menej,“ uškrnul sa Nagy. „Vývoj futbalu je nezvratný, my starší máme značne iný pohľad, no s ťažkým srdcom si dovolím tvrdiť, že naše výkony nie sú oku lahodiaci futbal, ale odvar! Snáď nikdy sa nestotožním s taktikou, ktorú predvádzame – hráčom zväzuje nohy, potom niet divu, že ich výkony vyzerajú chvíľami tragicky... Pritom máme chlapcov, ktorí by našich súperov v Lige národov, okrem Česka, hravo zdolali! Ja do futbalu dávam srdce, aj kompetentní by mali presadiť podstatne aktívnejší, ofenzívnejší a obetavejší štýl hry. Fanúšik bude vďačnejší za snahu a šance než za bránenie a tŕpnutie do posledných minút, či nedostaneme gól...“ s povzdychom hodnotil Slovákov po novembrovom zraze. „Je to nemoderné, ale na Ibrahimoviča a Lewandowského jednoducho treba dať osobku, ak chceme otupiť súperov!“ premostil k pohľadu na našu skupinu ME 2021.

Štefan Nagy s dcérou-futbalistkou Martinou. (zdroj: archív (ŠN))

Štefan Nagy je elitným maklérom, preto sme v debate zabŕdli aj do realít. „Nehnuteľnosti budú len a len drahšie a futbalisti tiež, taký je dlhodobý vývoj,“ odbil večnú polemiku. „Vrcholový šport naučí človeka trpezlivosti, s pokorou a prirodzenou skromnosťou to vždy dotiahnete ďalej. V mojej práci tiež – podstatne viac človek odovzdáva skúsenosti dobrými radami, aby klient nespravil chybu a neriskoval s nehnuteľnosťou, každému by predsa malo záležať, aby svoj majetok zveľaďoval či zhodnotil,“ zamyslel sa muž dobrých chýrov.

