Robil hostinu Fergusonovi, jazdil za Voštinárom, v Dolných Obdokovciach píše dejiny

Že hrá repre zle? Veď deti nevedia kotrmelec...

25. nov 2020 o 19:25 Martin Kilian ml.

Futbalom žije odmala, než ho začal dotovať v Dolných Obdokovciach, hral za prípravku FC Nitra s Ježom či Pavlovičom. Pozrie si aj reprezentáciu, ale z gauča ho nezdvíha. „V bráne sa o perspektívu nebojím, Rodák a Dúbravka chytajú anglickú ligu, Euro je úspech, verím, že dovtedy viac zaberú mladí. Viacerí naši chlapci nehrajú pravidelne, potom niet divu, že výkony sú, aké sú, s takými na turnaji veľa neuhráme. Verejnosť ich kritizuje, všetky okolité krajiny sú v áčku Ligy národov a my v céčku, no viete, čo je oveľa väčší problém? Že deti nevedia spraviť kotúľ! A na vine sú rodičia,“ typicky úprimne odvetil TOMÁŠ DODOŠ (39), spoluzakladateľ VDreality.

Roky života strávil v Anglicku, za prácou chodil tam, kde Rooney a spol., kým hviezdy hrali za Manchester United, on makal v reštaurácii na štadióne Old Trafford. „Legendárneho Giggsa som videl iba raz, ale trénerovi Fergusonovi sme k 20. výročiu na lavičke vychystali hostinu,“ pousmial sa v spomienkach na najúspešnejší anglický klub.

BFC Dolné Obdokovce po jarnom postupe do finále Campri Cupe. Tomáš Dodoš v hornom rade prvý zľava. (zdroj: Jozef Fehér, facebook J. F.)

Už vyše tri roky je s partiou srdciarov pri najlepších futbalových časoch Dolných Obdokoviec, dediny jeho manželky. Odvtedy postúpili zo siedmej ligy, dvakrát vyhrali jeseň v šiestej, v Campri Cupe prišli do finále a dnes sa tešia zo štvrťfinále. „Je to drahá zábavka, ale má zmysel robiť ju pre ľudí, naši fanúšikovia patria k najlepším. K Vaneske (5) nám doma pribudol Matúško (3 mesiace), o to viac času dám rodine, ale futbalu na Bodoku sa chrbtom neotočím,“ sľúbil Tomáš Dodoš, manažér, ktorý nechýba ani na tréningoch BFC, ale do šatne zájde len „motivačne“. A úspešný maklér – pred siedmimi rokmi s bratrancom založil VDreality a za ten čas si ho moderátor Voštinár už trikrát zavolal do svojej populárnej televíznej šou!

