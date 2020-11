Varga by do Kolonu bral len Kucku

Za akej podmienky si v Kolíňanoch vie predstaviť piatu ligu?

24. nov 2020 o 19:11 Martin Kilian ml.

Dovoláte sa mu azda ťažšie než prezidentovi, zaneprázdnenému ťahaním klubu v Kolíňanoch a už desať rokov aj medzinárodnou prepravou TUKO mu telefón zvoní neprestajne, jeho štebotavé zvonenie býva hymnou zájazdov ObFZ Nitra na veľké európske turnaje, ktoré vždy rád podporí. Z pracovnej bubliny uteká k futbalu, doma vo vínnej záhrade pri pivku a zrnkách videl postup Slovenska na ME 2021 cez Severné Írsko, výhru so Škótmi aj prehru v Česku.

VIAC ČLÁNKOV O POSTUPE SLOVÁKOV NA EURO 2021 NÁJDETE V PRÍLOHE MY NOVÍN

„Prežíval som to ťažko,“ rozhovoril sa NORBERT VARGA (35). „Postup je úspech. Dúfal som, že Tarkovič prinesie nový elán, ale nepohli sme sa vpred. Skôr než o trénerovi je to však o hráčskej mentalite. Hneď by som vám vysypal viacerých, čo do reprezentácie nepatria, ak iba jedno meno, tak Gyömbér, ktorý ani v zahraničí nemá čo robiť,“ zavrtel hlavou a okamžite dodal, že ako videl Slovákov na ME 2016 vo Francúzsku, tak sa za nimi chystá aj na ME 2021.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zachichotal sa, že okrem obľúbeného pracanta Kucku by do nabitej zostavy Kolíňan nebral azda žiadneho reprezentanta. „Keď sa dajú dokopy Rišo Ballabáš a Dávid Poliak, veru asi nepotrebujeme nikoho, máme mnoho univerzálov aj poctivých hráčov, tešíme sa z rastu mladých, nech napredujú ešte viac!“ zaželal si Varga, ktorý si stále kopne s majstrami minulej „koronasezóny“, dnes piatych v tabuľke. „Chceme hrať na špici, šiesta liga sa nám páči, všade máme dobré vzťahy ako v rodine. Ak máme ísť do piatej, tak iba s novými sponzormi, teraz to okrem obce ťaháme s TITRANS Tibora Ballabáša Predovšetkým chceme zase pozdvihnúť mládež. Koľkokrát poviem, že už s futbalom končím, nech ho niekto robí namiesto mňa, ale stále ho veľmi ľúbim,“ netajil dobrák s dobrovoľne spísaným osudom – dom si postavil pár metrov od autovej čiary... „Lenke vďačím za veľa,“ poslal bozk tolerantnej polovičke, s ktorou sa teší z desaťmesačnej Izabelky.

Na hajlochu s Kováčikom Bola to veľká sláva, keď elity SFZ v máji 2019 po nitrianskej diskusii o Registračnom a prestupovom poriadku zavítali na pohár vínka na „Tukov“ hajloch do Kolíňan. „Slovenčina má jeden krásny výraz a veľa ľudí, nevie, čo znamená – vrúcnosť. To je láska, úprimnosť, všetko od srdca,“ potľapkal hostiteľov prezident SFZ Ján Kováčik. „Bolo nám tu veľmi dobre,“ pritakal generálny sekretár Jozef Kliment. „Zanechali vynikajúci dojem ľudí z mäsa a kostí. Dodnes si občas napíšeme. U nás v Kolíňanoch má každý dvere otvorené,“ prezradil Norbert Varga.

Tento článok vznikol vďaka špeciálnej komerčnej prílohe MY novín MY IDEME NA EURO.