Kontár vyzval Lobotku na maratón. Patrónom akadémie H. Salíb je spotený dres Škrtela

Za strechu sa mu poďakoval aj reprezentant.

23. nov 2020 o 19:54 Martin Kilian ml.

Postojačky, oči prisaté na televízore, v ruke žmoliac diaľkový ovládač a víťazné skoky po strop – čert to chcel, aby si RONALD KONTÁR (42) v predminulý štvrtok hrýzol nechty pri postupoch „svojich“ Slovákov i Maďarov na ME 2021 v jednom čase... „Drámy ako hrom, najdlhšie možné cesty, minúta pred dvanástou, ale sme tam! Navrátilci do zostáv mimoriadne pomohli, jedných diriguje kľúčovými prihrávkami Hamšík, druhých Kalmár. Euro prinesie deťom nových hrdinov, to je dôležité,“ skenuje obľúbencov a schuti sa zasmeje, keď ho podpichneme, či by si na 9. ročníku Salibských behov trúfol na kritizovaného Lobotku. „Na polmaratóne by som asi nemal šancu, ale na maratón by som ho vyzval! Ak príde, tak túto disciplínu spustíme špeciálne preňho,“ pousmial sa bežec zo svojho RoniRun Club-u.

Článok pokračuje pod video reklamou

VIAC ČLÁNKOV O POSTUPE SLOVÁKOV NA EURO 2021 NÁJDETE V PRÍLOHE MY NOVÍN

Tarkovič stavia dom od základov a Rodák s obranou sa veru nejavia zle, ale keďže KON-Truss robí dobré strechy, zaujímalo nás, či šéfovi firmy v jedenástke Slovenska nechýba akási „strecha“, gólonosný útočník. „Tréner pozná hráčov výborne, to bol základ postupovej taktiky. Aj strecha je dôležitým „základom“ každej stavby, kvalitná musí vydržať aspoň 50 rokov bez väčšieho zásahu, preto využívame iba kvalitné rezivo a nešetríme na jeho hrúbke ako iní výrobcovia, česť výnimkám. Vo firme jednoducho neustále myslíme na budúcnosť. Verím Tarkovičovi, nech vybuduje dlhodobo úspešný tím,“ odvetil fanúšik Manchesteru United.

Srdcovkou Ronalda Kontára (dole druhý sprava medzi exligistom Jánom Čirikom a manželkou) je beh, už päťkrát sa zúčastnil 345-kilometrového štafetového behu Od Tatier k Dunaju. (zdroj: archív (RK))

Ronald Kontár doma v Horných Salibách zdvihol futbal nepoznaný level – žiaci sú v druhej lige, dorast v tretej a akadémia hostí medzinárodné turnaje. „Pred desiatimi rokmi som ako predseda chcel s priateľmi iba zachrániť klub, dnes hráme vyrovnané partie s mestami. Asi sme niečo robili dobre, všetci, čo nám pomohli, musia byť hrdí! Regionálneho reprezentanta sme už v mládeži vychovali, som presvedčený, že časom sa budeme môcť pochváliť aj ligistom, a možno nie len slovenským,“ zakončil muž, ktorý tvorí hodnoty.

Spravil strechu aj reprezentantovi Patrónom akadémie TJ Horné Saliby je spotený dres Martina Škrtela. Podpísaný všetkými reprezentantmi z ME 2016! „Priniesol mi ho Mário Prelovský, masér Slovenska. Je to absolútny profesionál a srdciar, hráči ho milujú, pozná ich podrobnejšie než ktokoľvek iný a robí pre nich úplne všetko. S KON-Truss sme mu spravili strechu, poďakoval sa nám za našu prácu, ostali sme priateľmi,“ prezradil Ronald Kontár.

Tento článok vznikol vďaka špeciálnej komerčnej prílohy MY novín.