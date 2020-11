Od Perkyho po Čáru. Spoznajte najlepších 40-tnikov v šiestej lige

Dvaja z nich nechýbali na ihrisku v desiatich kolách ani minútu!

24. nov 2020 o 17:48 Martin Kilian

Kým ich rovesníci už chodia na futbal iba ako frfľajúci diváci a lúskajú jadierka, oni stále nie a nie zísť zo zeleného koberca. (Asi ich z neho budú musieť odniesť...)

Šiesta liga ObFZ Nitra vôbec nie je slabá súťaž, zhorelo v nej už veľa dedinských chlapcov. Títo páni už majú na chrbte štyri krížiky, ale s loptou to ešte vedia a hlavne, futbal ich stále baví.

Prešli sme súpisky 16 tímov zo šiestej ligy a prinášame vám elitnú zostavu v kategórii 40-ročných a starších. Dozviete sa o nich charakteristické vlastnosti i pikantné perličky.

Článok pokračuje pod video reklamou

PETER PINTÉR (D. Obdokovce, 1980, 900 minút, brankár)

Neodmysliteľný pilier BFC, na jeseň nechýbal ani minútu! Aj v 40 rokoch je skvelým brankárom, stále mrštný a výbušný. Rovno z výkopu vie nahrať útočníkovi do šance, to je zbraň "Bodočanov". Kľučky na tréningu mu idú, horšie je to už s bagom, kde je pravidelne "kráľom"... A bonzneme ho, že v horšom počasí sa mu už nechce trénovať. "Perky" je však super chalan do partie, v Obdokovciach sa naučil aj po maďarsky nadávať. Vie si vystreliť zo spoluhráča, ale aj z trénera. Je to suverénne najväčší manekýn v mužstve, krémiky, parfémy, solárko - to je jeho, v každom ročnom období. A chalani si z neho radi uťahujú otázkami, či má požičať gél na vlasy, cha-cha...