Marš Čiernych Kľačian, stopla ich len pandémia

Čierne Kľačany mašírujú ako vrané kone, na jeseň z desiatich zápasov deväť vyhrali, remizovali iba v Hosťovciach.

26. nov 2020 o 10:48 (šk)

Juraj Šabík trénuje suveréna VII. C triedy z Čiernych Kľačian, z veľkých klubov má najradšej tím Chelsea Londýn. (Zdroj: aj)

Tréner OFK Sokol Juraj Šabík patrí medzi futbalových fanatikov, bývalý hráč si trénerské ostrohy brúsil pri deťoch, s Čiernymi Kľačanmi by na jar rád napísal postupový príbeh. „Sme prví, to áno, ale súťaž ešte nie je ani v polovici a vyhrať ju chce viacero mužstiev. Navyše všetkých nás čakajú dohrávky, bude to náročný program a uspeje ten, kto sa s tým vysporiada najlepšie, potrebný bude aj kus šťastia,“ hovorí ambiciózny tréner.

S futbalom pochodil kus sveta, netají, že z veľkoklubov má srdcom najbližšie k tímu Chelsey Londýn. V čase pandémiou vynútenej pauzy sledoval s napätím aj zápasy slovenskej reprezentácie. „Zápasom roka bol pre nás ten v Severnom Írsku, kde sme podali zlepšený výkon. Bolo vidieť aj cítiť, že zmena na poste trénera sa prejavila, no jedným dychom treba povedať, že Íri nám tiež pomohli svojím bezduchým prístupom. A čo teda rozhodlo? Myslím, že pozitívna zhoda okolnosti – slabší výkon súpera, kusisko šťastia, no hlavne väčšia ochota a vôľa z našej strany,“ podelil sa tréner Čiernych Kľačian o svoj pohľad na kvalifikačné finále.

Podľa Juraja Šabíka sa musí zmeniť veľa vecí, aby narástla reputácia aj kredit hráčov, obliekajúcich najcennejší dres. „V skupine máme Poliakov, Švédov a Španielov, nečaká nás nič ľahké, a hoci je do šampionátu ešte relatívne dosť času, ak sa niečo nezmení, ťažko si viem predstaviť, že uspejeme proti súperom z európskej špičky. Nakoniec, videli sme to v Česku, kde nám nastavili reálny obraz,“ hodnotil tréner čiernokľačianskych sokolov Juraj Šabík futbalový november slovenských sokolov.

