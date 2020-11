Zlaté Moravce majú nového hlavného kontrolóra. Výber kritizovalo viacero obyvateľov

Predošlého kontrolóra zastupiteľstvo odvolalo začiatkom leta za pomerne nezvyčajných okolností.

25. nov 2020 o 9:14 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. Zlaté Moravce majú nového hlavného kontrolóra. Funkciu obsadila v meste známa osoba – bývalá prednostka Okresného úradu Zlaté Moravce a exstarostka Hosťoviec Zita Koprdová. Na poste nahradí Alžbetu Esterkovú, ktorú zastupiteľstvo za nezvyčajných okolností odvolalo ešte začiatkom leta.

Poslanci vs. ľud

Do druhého kola výberového konania na hlavného kontrolóra postúpili štyria kandidáti – Ján Pukaj, Alena Górová, Zita Koprdová a Jana Varšo. Väčšina z nich nepochádza zo Zlatých Moraviec. Zasadnutie poslancov, počas ktorého sa voľba konala, sa dalo sledovať aj prostredníctvom priameho prenosu cez Youtube.

Sledujúci tak mali možnosť komentovať jeho priebeh. „Podľa mňa hlavný kontrolór by mal byť občanom Zlatých Moraviec, na MsÚ máme už dosť cezpoľných zamestnancov! Je to mestský úrad a nie okresný, tam nech si pracujú bárs aj z celého okresu!“ napísal Jozef Kováč.

Občania mohli cez internet hlasovať aj za svojho favorita na kontrolóra. V závere online hlasovania viedol Ján Pukaj s 45%, za ním Alena Górová s 35%,nasledovala Zita Koprdová s 13% a Varšo s 6%. Paradoxne, hlasovanie poslancov bolo úplne iné. Pukaj nedostal žiadny hlas, Górová jeden, Varšo dva a 10 hlasov získala Koprdová. Následne jej zvolenie zastupiteľstvo schválilo.

Príslušníčka strany

Jej výber sa nepozdáva viacerým občanom aj vzhľadom na jej politickú príslušnosť k strane SMER-SD. „Predtým, než som podávala prihlášku, pohrávala som sa s myšlienkou, čo urobiť, či ukončiť členstvo v politickej strane SMER. Priznám sa, že som si naštudovala celý zákon, kde tento zákon nestanovuje, že hlavný kontrolór mesta by nemal byť členom. Ale predpokladám, že pokiaľ by som uspela, do podpisu pracovnoprávnej zmluvy vykonám taký akt, aby som vás presvedčila, že som apolitická,“ povedala Koprdová na zasadnutí.

Vzhľadom na to, že termín jej nástupu do funkcie je 1. decembra, kontaktné údaje na ňu budú na webovom sídle mesta zverejnené po tomto dátume. Na to, či sľub dodržala, sme sa preto spýtali radnice. „Informácia, či pôsobenie v politickej strane ukončila, mestu Zlaté Moravce zatiaľ nie je známa,“ znela odpoveď.

