V centre Nitry bude šesť stánkov, dva stavajú pred podnikmi

Na námestí budú dva stánky s občerstvením. Nápad mesta, aby tam boli aj dva stany na konzumáciu jedál, neprešiel.

25. nov 2020 o 10:44 Miriam Hojčušová

NITRA. V centre mesta bude pred Vianocami šesť stánkov. Dva na Svätoplukovom námestí a štyri na pešej zóne. Všetky budú ponúkať jedlo a nápoje. Otvorené majú byť od 3. do 23. decembra.

„Tešíme sa, že sa po konzultácii s hygienikmi našlo aspoň takéto kompromisné riešenie,“ povedal hovorca radnice Tomáš Holúbek.

Dva zo šiestich stánkov budú mestské - drevené. „Umiestnené budú pred kamennými prevádzkami Šmak a Premier Club. Obsluhovať v nich budú zástupcovia spomínaných podnikov,“ dodal hovorca. So stavaním začali už dnes.

Na zvyšné štyri stánky mesto iba vydalo súhlas na umiestnenie, zabezpečiť si ich musia predajcovia. Dva budú na námestí a dva na pešej zóne. Predávajúci sa po desiatich dňoch vystriedajú.

„Chceme takto pomôcť viacerým podnikateľom a obmeniť po desiatich dňoch ponuku. Predajcovia boli vyberaní z tých, ktorí sa prihlásili do výzvy na trhy na námestí - na základe umiestnenia podľa hodnotenia komisie,“ doplnil Pavol Ferčák z radnice.

Mesto pôvodne chcelo požičať stánky viacerým prevádzkam na pešej zóne, no s návrhom neuspelo kvôli pandemickým opatreniam. Neprešiel ani nápad osadiť dva stany určené iba na konzumáciu jedál na námestí.

S výzdobou centra už začali, najneskôr 4. decembra bude rozsvietená, vrátane vianočného stromčeka na námestí. Na pešej zóne sú svetelné gule, pribudne obloha a jedna brána, ktorú osadia pri hudobných hodinách. Druhá brána je údajne poškodená.

Betlehem pod vianočným stromom plánujú inštalovať v posledný novembrový deň. „Bude umiestnený v prekrytej fontáne. Okolo nej rozmiestnime kvôli krajšej atmosfére stromčeky Abies nordmanniana,“ povedal Ferčák.

Na Svätoplukovom námestí bude šestnásť malých vyzdobených stromčekov a na pešej zóne jedenásť.

Kultúrny program pred Vianocami na námestí nebude, nepostavia ani tradiční pódium. „Spadalo by to do kategórie verejných kultúrnych podujatí, ktoré sú v tomto čase zakázané. Ak by došlo k zmene a zmierneniu opatrení, vieme pružne zareagovať a dodať hudobnú produkciu,“ povedal Ferčák.

Ohňostroj na Silvestra nebude - a nebol by ani v prípade, keby neplatili epidemiologické opatrenia. Mesto ho zrušilo už vlani, pretože nie je ekologický.

Predvianočné obdobie si bude možné opäť vychutnať aj na Nitrianskom hrade. Od 11. do 22. decembra sa bude konať Advent vo Vazulke. Vo veži budú predávať rôzne adventné špeciality, ktoré môžu návštevníci konzumovať v stane.