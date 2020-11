V Seredi monitorujú kvalitu ovzdušia

Zhodnotia ju po ucelenom roku meraní.

25. nov 2020 o 11:50 Patrícia Jeseňová

SEREĎ, BRATISLAVA. Počas leta bola v Seredi na Vinárskej ulici osadená monitorovacia stanica na sledovanie kvality ovzdušia, do obehu bola uvedená v uplynulých dňoch. Jej výstupy sa aktualizujú každú hodinu a sú dostupné na webe SHMÚ.

Na to, čo stanica monitoruje a čo budú namerané hodnoty znamenať pre obyvateľov Serede sme sa pýtali Martina Kremlera, vedúceho odboru monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ.

(zdroj: MY)

Stanica bola na miesto osadená už počas leta, prečo bola sprevádzkovaná až v týchto dňoch?

Súvisiaci článok V herni v Galante zaistili nelegálne kvízomaty Čítajte

Jedna vec je zložiť stanicu na miesto a druhá vec je vybaviť elektrickú prípojku. V rámci projektu tieto prípojky neboli zahrnuté. Budovanie elektrických prípojok bolo z rozpočtu SHMÚ, nie z eurofondov. Požiadavka firmy, ktorá buduje prípojky bola taká, že najskôr sa osadí kontajner, potom budú budovať prípojky. A, samozrejme, pri niektorých samosprávach ten proces vybavenia prípojky na stavebných úradoch niečo trvá. Hoci v Seredi by som povedal, že to bolo ešte relatívne rýchlo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo konkrétne stanica meria?

Meria pevné alebo prachové častice s priemerom pod desať mikrometrov, ďalej prachové častice pod 2,5 mikrometra, je tam aj analyzátor na oxidy dusíka. Oxidy dusíka sú produkované hlavne z dopravy.

Čo prítomnosť týchto látok hovorí o kvalite ovzdušia v lokalite?

Súvisiaci článok Na ŠTS v Pezinku dnes pokračuje proces s drogovým gangom zo Serede Čítajte

Toto je veľmi krátke obdobie na to, aby sa to dalo zhodnotiť. Počas prvej vlny sa veľmi často hovorilo o tom, ako je utlmená doprava, ako je utlmený priemysel, ako sa to prejaví pozitívne v kvalite ovzdušia. Boli rôzne snímky napríklad zo severného Talianska či z Číny, ale u nás sme robili takú analýzu a prejavilo sa to len na dopravných staniciach a len pri oxidoch dusíka, už pri prachových časticiach nie. To aké koncentrácie v súčasnosti sú vo vzduchu veľmi záleží od meteorologickej situácie. Teraz po prechode studeného frontu tie koncentrácie klesli. Čiže to, aká je konkrétna hodnota záleží veľmi od toho, aké sú momentálne rozptylové podmienky.

Aký čas by bol teda potrebný na celkové zhodnotenie?

Súvisiaci článok Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu Čítajte

Keď máme mobilné monitorovacie stanice, treba tam mať aspoň nejakých osem týždňov rovnomerne rozložených do jednotlivých sezón v rámci roka. Čiže potrebujeme mať podchytenú zimu, leto, jeseň, jar. Síce to trvá osem týždňov, ale potrebujeme to mať v priebehu roka.

Určite by som hovoril o tom, že rok by bol potrebný. Nakoľko v Seredi je stacionárna stanica, tam potrebujeme rok, aby sme to vedeli porovnať s inými stanicami. Dajú sa porovnať aj kratšie obdobia, ale nie je to zas až tak výpovedné.

Na aký okruh od miesta stanice sa vzťahujú namerané hodnoty?

Sú rôzne typy staníc. Sú mestské dopravné stanice (pri frekventovanej ceste) ako je napríklad priamo v Nitre, napríklad v Janíkovciach je mestská pozaďová stanica.. Tie majú menšiu reprezentatívnosť. Reprezentujú lokality, ktoré sú dopravne zaťažené. Tie hodnoty, ktoré oni dávajú sú reprezentatívne pre menšiu oblasť než mestské pozaďové stanice ako je napríklad táto v Seredi. Reprezentatívnosť týchto mestských pozaďových staníc je širšie okolie.