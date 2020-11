V Šali prikrmujú mačky, vplýva to aj na výskyt hlodavcov

Potravu možno nájsť pri vchodoch do panelákov či smetných nádobách.

25. nov 2020 o 12:27 Patrícia Jeseňová

ŠAĽA. Pri viacerých šalianskych panelákoch sa nachádzajú misky, do ktorých ľudia vkladajú jedlo pre túlavé mačky z okolia.

Okrem toho radnica upozorňuje aj na ďalšie činnosti obyvateľov, ktoré vplývajú aj na množenie hlodavcov.

Proti ich premnoženiu radnica koná formou výzvy na celomestskú deratizáciu.

Odchyt a starostlivosť o túlavé mačky má v Šali na starosti občianske združenie O psíčkovi a mačičke. To síce od radnice dostáva dotáciu, potrebujú však aj pomoc dobrovoľníkov.

Misky pri panelákoch

Pri panelákoch v Šali možno nájsť miesta, ktoré obyvatelia vyčlenili na prikrmovanie mačiek. Tie si už na pravidelnú dávku potravy zvykli, počas dňa chodia kontrolovať, či v miskách nemajú niečo pripravené.

Radnica na tento problém obyvateľov upozornila už viackrát, nakoľko aj toto vplýva na následné premnoženie hlodavcov.

Aj iné činnosti

Okrem toho radnica na území mesta vníma aj ďalšie činnosti ľudí, ktoré súvisia aj s množením hlodavcov. „Občanom pravidelne odporúčame, aby nevhadzovali kuchynský odpad do záchodov bytov (predíde sa tým prilákaniu hlodavcov do domovej kanalizácie a následne do bytu), aby kuchynský odpad likvidovali do kontajnerov po zabalení do igelitových vreciek, aby udržiavali čistotu okolo stanovíšť kontajnerov, aby komunálny odpad neukladali mimo nádob na to určených, aby neprikrmovali túlavé zvieratá (mačky a psy), pretože tým sa na jedlo prilákajú aj hlodavce,“ uviedla hovorkyňa mesta Dajana Hanesová s tým, že v rodinných domoch, kde sa chovajú hospodárske alebo domáce zvieratá, je potrebné krmivá vhodne uzatvárať a nenechávať nespotrebované krmivá v miskách.