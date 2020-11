Staré divadlo je pripravené hrať okamžite, otázkou je pre koho

Divadlo hralo najmä organizované predstavenia pre školy a škôlky. Tým sa v súčasnosti hromadné podujatia neodporúčajú.

26. nov 2020 o 10:03 Dominika Cunevová

NITRA. Divadelné predstavenia síce dostali znovu zelenú s tým, že do svojich priestorov môžu pozvať polovičnú kapacitu divákov, pre niektoré divadlá sa situácia výrazne nemení. A to hlavne pre tie, ktorých publikum tvorí najmladšia generácia.

Súvisiaci článok Herec Ivan Gontko: Ak zachraňujeme kultúru, zachraňujeme samých seba Čítajte

Hrajú hlavne pre deti

Veľmi rozporuplne vníma situáciu aj Martin Kusenda, riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, ktorého repertoár tvoria z 90 percent inscenácie pre deti. Ako zhodnotil, divadlo je pripravené hrať okamžite, otázkou ale je, pre koho.

„Na jednej strane sa otvorili divadlá, na druhej strane do nich nemôžu žiaci prísť, keďže podľa Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/21 sa organizácia ostatných hromadných podujatí neuskutočňuje,“ uviedol riaditeľ.

Vlastné príjmy divadla z veľkej časti tvorili práve organizované predstavenia pre základné a materské školy. „Predstavenia pre verejnosť sme ponúkali jedenkrát, maximálne dvakrát za týždeň prevažne v nedeľu a v stredu. Toto budeme musieť s vysokou pravdepodobnosťou prehodnotiť,“ zhodnotil.

Prečítajte si tiež Speváčka Vanda z Nitry zažila v Argentíne tvrdý lockdown Čítajte

Za divákmi nemôžu ani cestovať

Domovská budova Starého divadla v Nitre je stále v štádiu rekonštrukcie. Ak pôjde všetko podľa plánu, do budovy by sa bábkari mali vrátiť v apríli nadchádzajúceho roku.

Nateraz však naďalej dočasne ostávajú v Kultúrnom dome v Močenku. Kvôli zmene priestoru museli isté inscenácie ešte pred vypuknutím pandémie z repertoáru na čas stiahnuť a zamerať sa na tituly, ktoré by boli schopní zahrať kdekoľvek.

V súčasnosti ale nemajú ani možnosť za svojimi divákmi vycestovať. „Ak by sme za našimi divákmi chceli prísť my, rovnako nemôžme, pretože by sme ani nemali kam. Napríklad telocvičňa alebo ostatné priestory sa nemôžu využívať ani pre externé fyzické či právnické osoby,“ vysvetlil Kusenda.

Prečítajte si tiež Spisovateľka Marta Fartelová: Dávno nepíšem sladkú literatúru, i keď som tak zaškatuľkovaná Čítajte

Záujem o divadlo sa zmenil

Otáznym je aj záujem samotnej verejnosti o divadlo v časoch koronakrízy. Istú zmenu správania divákov už pocítilo aj Staré divadlo. Riaditeľa prekvapil hlavne nízky záujem o predstavenia.

„Ľudia sú opatrní, ak ide o návštevu divadla. Jednak strach z hromadného podujatia, a jednak ochota investovať do vstupného. Rozpočty mnohých rodín sú napnuté. Kultúru majú mnohí ako nadstavbu a nie ako pevnú súčasť svojho života,“ skonštatoval Kusenda.

#MyVasPotrebujeme Ekonomické dôsledky pandémie ohrozujú aj posledné nezávislé printové médiá v našich mestách a obciach. Patrí medzi ne aj sieť regionálnych týždenníkov MY, ktorá pod touto hlavičkou prevádzkuje 23 platených týždenníkov, 27 spravodajských regionálnych webov a viac ako 50 FB stránok. Toto všetko už môže byť čoskoro minulosťou, pretože ekonomický útlm nám spôsobil masívny prepad predaja a príjmov. Ak chcete, aby aj vo vašom meste alebo v regióne zostali zachované kritické a nezávislé médiá (noviny a web) a ak chcete, aby vás o práci mesta a života v ňom neinformovali iba mestom financované média, podporte nás. Už aj sumou 4€ mesačne prispievate k tomu, aby sme mohli aj naďalej prinášať aktuálne a pravdivé informácie o živote vo vašom regióne, meste a obci. Vašu podporu teraz potrebujeme viac ako inokedy predtým. Ďakujeme! Chcem podporiť →

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →