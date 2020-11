Antigénové testy budú robiť na ďalšom mieste v Nitre, no len dva dni

Do areálu nemocnice sa chodia dobrovoľne testovať stovky ľudí.

29. nov 2020 o 11:04 Miriam Hojčušová

NITRA. V kraji bolo minulý týždeň, do piatka, hlásených 1113 PCR potvrdených prípadov nákazy Covid-19. U ďalších 203 ľudí infekciu potvrdili antigénové testy. V okrese Nitra išlo o 445 + 11 prípadov.

„RÚVZ so sídlom v Nitre vo svojej územnej pôsobnosti (okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce) v období od 1. do 26. novembra eviduje 2216 pozitívne testovaných osôb RT PCR metódou,“ informovala regionálna hygienička Katarína Tináková.

Odo dňa, kedy začali svoju činnosť mobilné antigénové odberové miesta, do 26. novembra eviduje úrad 68 pozitívne testovaných.

Od budúceho týždňa bude robiť antigénové testy aj RÚVZ Nitra – odberné miesto bude na Damborského 15 v pondelok a stredu od 8. do 11. hodiny.

Počas celého pracovného týždňa záujemcov otestujú aj v areáli nemocnice (bočný vchod na Špitálskej 6), a to v čase od 10. do 14. hodiny. Od pondelka do štvrtka túto možnosť minulý týždeň využilo 734 obyvateľov, vyčíslila hovorkyňa Tatiana Kubinec.

V piatok mali v nemocnici približne 140 pozitívne testovaných zamestnancov na COVID-19. Hospitalizovaných bolo 53 pacientov, z toho šiesti na jednotke intenzívnej starostlivosti, jeden bol napojený na umelú pľúcnu ventiláciu.