Némethová: Je pre mňa cťou reprezentovať v 21 rokoch

Slovenské hádzanárky si počas aktuálneho zrazu merajú sily so Španielkami, vicemajsterkami sveta.

28. nov 2020 o 20:35 Martin Kilian

Pôvodne sa v tomto termíne mal konať kvalifikačný turnaj I. fázy kvalifikácie MS 2021, kde mali byť súperkami našich dievčat tímy Ukrajiny, Izraela a Luxemburska.

V reprezentačnom kolektíve má zastúpenie aj šalianska hádzaná. V tíme trénera Pavla Streichera sú hráčky Dusla Natália Némethová, Katarína Pócsíková, ako aj šalianska odchovankyňa Barbora Lancz.

Po prvom prípravnom zápase na pôde Španielok (32:21) sme sa rozprávali so spojkou Natáliou Némethovou, nitrianskou rodáčkou, ktorá odohrala celý druhý polčas a strelila 5 gólov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako ste prijali správu, že kvalifikačný turnaj sa presunul na marec?

Celý rok sme sa pripravovali na túto kvalifikáciu, ale vzhľadom na situáciu, čo sa deje na Slovensku, ale aj celkovo vo svete, som úprimne čakala, že príde k zmene. Tieto prípravné zápasy, ako máme napríklad teraz s vicemajsterkami sveta, nám len pomôžu k lepšej súhre, spolupráci medzi nami. Aj napriek pandémii máme reprezentačné zrazy a zápasy, a tak máme aspoň viac času na prípravu.

Ako hodnotíte prvý zápas so Španielkami?

Do zápasu so Španielskom sme si išli v prvom rade s cieľom užiť si to, pretože nie každý deň máme možnosť si s takým tímom zahrať. Môžeme len získať skúsenosti, ktoré zúročíme vo svojich kluboch.

Ako sa cítite v reprezentácii? Patríte tam stále medzi mladšie hráčky.

V reprezentácii sa cítim veľmi dobre, mám tu spoluhráčky a kamarátky, s ktorými som sa už stretla v nižších kategóriách, ale aj spoluhráčku zo Šale, takže zapadnúť do tímu nebolo ťažké. V reprezentácii sa snažím čo najviac pomôcť spoluhráčkam, či v obrane alebo v útoku, a zúročiť všetky skúsenosti, ktoré mám. Pre mňa je česť reprezentovať svoju krajinu v 21 rokoch. Vážim si, že tu môžem byť a snažím sa čo najviac presadiť na medzinárodnej úrovni, čo mi môže pomôcť v mojej budúcej kariére.

Hádzanárska sezóna je zatiaľ výrazne poznačená pandémiou. Aké z nej máte zatiaľ dojmy?

Pocity z momentálnej situácie poznačenej pandémiou mám zmiešané. Keďže hráme československú ligu a Česká republika nie je na tom dobre, tak máme umožnené hrať len medzi slovenskými tímami. Zápasov nemáme tým pádom veľa a neustále sa menia termíny zápasov, čo určite nie je ľahké pre nás. Veríme, že po Novom roku sa opatrenia uvoľnia a situácia zlepší aj v Česku a budeme dohrať všetky zápasy MOL ligy.

Výsledok prvého prípravného zápasu: Španielsko - Slovensko 32:21 (17:10) SR: Oguntoye, Medveďová, Voržáčková - Trúnková 2, Dulinová, Pastorková, Patrnčiaková, Popovcová 3, Pócsíková 1, R. Bíziková 1, Bujnochová 2, S. Szarková 1, Lancz 6, Bajčiová, N. Némethová 5, M. Rajnohová. Tréner P. Streicher. Odveta bude v nedeľu o 13.00 h.

Čo hovoríte na doterajšiu úspešnosť tímu Šale?

Ten pohľad je zložitý. V posledných zápasoch sme nepodávali výkony podľa našich predstáv. Mrzí ma každý jeden prehratý zápas, pretože vo všetkých dueloch sme mali možnosť vyhrať, no, žiaľ, sme to nezvládli. Postavenie v tabuľke nie je ideálne, ale veríme, že v druhej časti sezóny sa to zlepší a získame čo najvýhodnejšiu pozíciu do play-off a medailové priečky v MOL lige.

Ako ste spokojná so svojimi výkonmi?

Myslím si, že žiadny hráč nikdy nie je spokojný so svojimi výkonmi na sto percent. Stále je čo zlepšovať a zdokonaľovať. Aj vďaka takýmto prípravným zápasom so Španielskom sa môžem porovnať s hráčkami svetovej triedy.

Vypracovali ste sa na hlavnú ofenzívnu zbraň Šale. Dávajú vám to súperi pocítiť? Zdvojovaním či tvrdou hrou?

Hádzaná je celkovo tvrdý šport. Každý tím sa pripravuje na svojho súpera a o to je to ťažšie sa presadiť. Na zápase sa snažím odovzdať všetko a urobiť maximum, aby sme spoločne dosahovali len víťazstvá. Nie je to len o mne, tvoríme jeden tím.

Vás osobne ako postihol koronavírus?

Podľa mňa koronavírus poznačil každého človeka. Veľkou mierou to pocítili najmä profesionálni športovci. Pandémia zapríčinila aj predčasné ukončenie predošlej sezóny, čo nepotešilo žiadneho športovca. Osobne ja som išla do novej sezóny s o to väčšou chuťou. Myslím si, že koronavírus tu bude s nami ešte nejaký čas a musíme sa naučiť s tým žiť. Ja som zatiaľ nebola pozitívna a verím, že tak bude aj naďalej.