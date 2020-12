Viac divákov než obyvateľov. Ako starosta zdvihol Hosťovú?

Vrátia sa najznámejší?

Martin Boszorád (31), obranca či stredopoliar so 143 štartmi v I. lige za Nitru, Ružomberok a Zlaté Moravce, ostáva najslávnejším Hosťovčanom na futbalovej mape. „Nevidím ale reálne, aby sa vrátil. Bolo by to krásne, ale so ženou majú malé dieťa a bývajú v Rajke,“ prezradil Miroslav Brath o synovi sponzora GFC.

Druhým v rebríčku je Patrik Brath (28), rovnako odchovanec Nitry, krídelník s treťoligovými štartmi za Šurany, Neded a Nové Zámky, dnes líder SV Egg, ašpiranta na postup do šiestej rakúskej ligy. „Na jeseň 2019 nám po zranení pomohol, snáď ho ešte raz ukecáme,“ povedal starosta o menovcovi.