Ani cent za futbal, 28 sezón v jednom drese. Balko je symbol vernosti

Na slovíčko s legendou Hosťovej.

4. dec 2020 o 19:15 Martin Kilian ml.

Za áčko začínal v pätnástich načierno a do kádra Hosťovej patrí už 28. sezónu! „Nikdy som nechcel odísť,“ pousmial sa Róbert Balko, ktorý vystriedal všetky posty a v 90-tych rokoch si dokonca zahral spolu s bratmi Ladislavom a Radoslavom a otcom Ladislavom. „Najkrajšie boli postupy do druhej triedy a tie kľúčové zápasy s Jelencom (2000) a Babindolom (2006). Všetci sme boli domáci, cudzí len sem-tam. Najlepšie derby sú dodnes s Pohranicami, kedysi v nich išlo takmer o život,“ pousmiala sa 43-ročná legenda. „Nebohý kapitán Maroš Balko mi bol najlepším kamarátom, kvôli nemu sme sa tešili na každý tréning!“ zarosili sa oči Róberta Balka, ktorý nikdy za futbal nevzal ani cent.



