Slovák vyhral 26 trofejí! Prečo odmieta ponuky a kuje pikle s Hosťovou?

Ani ihrisko už nie je ako Sahara, hovorí úspešný hrajúci tréner o vzostupe malej dediny.

3. dec 2020 o 19:25 Martin Kilian ml.

Začalo to posledným federálnym dorasteneckým titulom s FC Nitra (1993), nateraz skončilo halovým zlatom s Výberom ObFZ U14 (2017), futbalový búrlivák MARTIN SLOVÁK (45) teda už tri roky odfukuje bez trofeje! A to ich zozbieral dvadsaťšesť... „Snáď ma to najlepšie ešte len čaká,“ žmurkol.

O to väčší hlad cíti na lavičke Hosťovej, ktorá jesenným finišom s Golianovom (2:4) a v Jelenci (3:1) stratila prvé miesto 7. ligy B. Hravá i bojovná partia okolo lídrov ako Martin Červený, Adam Viglacký, Peter Slovák a Oskár Kukučka sa chce nadýchnuť do jarnej jazdy.

„Jeseň? Kvázi spokojnosť, výsledky ukázali súdržnosť kolektívu. Najlepšie sme hrali v Campri Cupe so Žitavanmi a Močenkom a v lige v Žitavciach, Čechyncami i na Dyčke, kde sa nám ale zranil Oskar Kukučka a vykartoval Matúš Michalka. Bez útoku sme potom nezvládli zápas o prvé miesto s vyspelým Golianovom, ale až prehra v Jelenci bola najhorším výkonom jesene. Na Golianovo strácame hrateľné štyri body, do jari máme dosť času na nastavenie víťaznej hladiny. Skúsime udržať tím pokope, odchádza iba Matúš Székely, máme na lane troch mladíkov, takisto chceme prilákať viac domácich,“ prezrádzal „Cigáň“, ktorý si v jednom drese už kopol s bratmi Petrom (líder Hosťovej) a Marekom (ťahúň HK Nitra).

OFK Hosťová pred jedným z jesenných zápasov: v hornom rade zľava Martin Slovák (hrajúci tréner), Adam Viglacký, Matúš Székely, Andrej Michalka, Peter Pfeifer, Peter Slovák, Miroslav Minár (manažér). V dolnom rade zľava Kristián Balko, Matej Varga, Oskár Kukučka, Matúš Michalka, Denis Ballay, Martin Červený. (zdroj: Renáta Tóthová)

Hrajúci kouč Martin Slovák píše vzostup maličkej dediny od konca jari 2018, boľavé kolená ho už do obrany príliš nepúšťajú. „Cítiť postupné zlepšenie, dedina žije futbalom viac, než predtým, pre asi desať chlapov z tvrdého jadra je futbal naozaj všetkým. Ani ihrisko už nie je ako Sahara, súperi k nám radi. Hosťová dlho nebola hore, bolo by pekné vyhrať sedmičku,“ rozprával odchovanec FC Nitra, ktorý za rohom doma v Čeľadiciach trénuje tímy U13, U15 a U19 a odmieta ponuky zo šiestej a piatej ligy. „Manželke Janke, dcérke Hanke (5,5) a synovi Matejovi (3,5) to nechcem spraviť,“ vysvetlil úspešný kouč.