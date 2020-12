Volejbalistky čaká líder a Európa

Úvod decembra poriadne preverí volejbalistky UKF Nitra. Okrem ligového programu sa zapoja aj do európskej súťaže - CEV Challenge Cup.

1. dec 2020 o 7:00

„Máme pred sebou veľmi ťažké dva týždne, kde za 12 dní odohráme 5 alebo 6 zápasov. To nie je nič jednoduché. Ale vedeli sme, že takáto situácia môže nastať. Plne sa sústredíme na každý jeden, aj keď je to náročné. Začali sme víťazne v zápase s Brusnom, tak jednu šestinu už máme odrobenú úspešne,“ rozhovoril sa tréner František Bočkay.

V stredu v televíznom dueli budú chcieť Nitrianky vrátiť prehru vedúcej Slávii EU. „Museli sme vymeniť kolá kvôli plošnému testovaniu v našej hale. Slávia je momentálne favorit a takto k tomu zápasu budeme aj pristupovať. Oni musia, my môžeme. V našej hale sme silní, budeme sa to snažiť využiť a divákom a našim fanúšikom pred televíznymi obrazovkami predviesť divadlo hodné zápasu prvého s druhým,“ želá si kouč Nitrianok, ktoré majú v lige bilanciu 10-1.

Šéfstvo klubu prihlásilo v tejto sezóne svoje dievčatá aj do medzinárodnej konfrontácie. V osemfinále Challenge cupu Nitrianky prešli bez boja cez Aesch Pfeffingen, lebo Švajčiarky sa odhlásili zo súťaže. Najbližšie sa predstavia v maďarskom Kaposvári (8.-10. 12.), kde ich čaká osemfinálový súboj s Vardarom Skopje (Sev. Maced.). V prípade úspechu nastúpia vzápätí proti lepšiemu z dvojice Kaposvár - Ostrava.

„Naším cieľom je postúpiť do štvrťfinále a robíme pre to maximum. Snažím sa zohnať nejaký materiál o súperovi z Macedónska, ale je to zložité, keďže odohrali zatiaľ v sezóne iba dva zápasy. S Vardarom chceme vyhrať a vo štvrťfinále už môžeme len prekvapiť. Bude to veľká škola pre celý môj tím. Momentálne tým však ešte družstvo nezaťažujem, vyplnili sme len množstvo papierov, ktoré sú k Challenge cupu potrebné. Pred nami sú ešte ligové zápasy, ktoré musíme zvládnuť, a pomedzi to budeme trénovať smerom k zápasom v Maďarsku,“ dodal František Bočkay.