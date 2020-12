Prírodné liečivá dokážu pomôcť aj pacientom s chronickými ochoreniami

František Refka z Prírodnej farmácie u sv. Hildegardy radí, ako si pomôcť pri zdravotných problémoch prírodnými produktmi bez chémie.

2. dec 2020 o 12:46

NITRA. V súčasnej dobe už existujú lieky na rôzne ochorenia. Samotní lekári či odborníci však napriek tomu radšej siahajú po prírodných liečivách. Mnohé štúdie dokazujú, že sú účinné pri chorobách rôzneho druhu.

Výrobe farmaceutických výrobkov sa už približne 30 rokov venuje aj František Refka. S úmyslom pomáhať chorým prostredníctvom liečivých bylín zriadil v priestoroch na Kasalovej ulici predajňu liečivých rastlín s názvom Prírodná farmácia u sv. Hildegardy.

Receptúry vychádzajú z poznatkov sv. Hildegardy z Bingenu uznávanej po celom svete. „Máme viac ako sto druhov liečivých bylín, z ktorých následne robíme čajové zmesi, tinktúry, oleje a masti. Všetky rastliny pochádzajú zo Slovenska, sú to čisté byliny, nie je v tom absolútne žiadna chémia,“ hovorí František Refka.

Pre uponáhľaných ľudí sú v ponuke aj porciované čaje v nálevových vreckách. „Kvalitatívne sú rovnaké ako sypané čaje, len sú zabalené do vreciek. Je ideálne pre ľudí, ktorí nechcú mať robotu so sypaným čajom alebo si chcú čaj vziať do práce,“ konštatuje Refka.

Každý rok sa ponuka registrovaných čajových zmesí a tinktúr rozširuje. Aktuálne je zaregistrovaných 28 zmesí a 11 druhov tinktúr. Ide o zmesi zostavené podľa vlastných receptúr, vďaka čomu sú unikátmi na slovenskom trhu.

Spoločnosť dodáva tovar aj do lekární, špecializovaných predajní či distribučných spoločností, ktoré zásobujú značnú časť slovenského trhu farmaceutickými výrobkami. Hoci tieto výrobky neobsahujú žiadne chemické prvky, podliehajú prísnym laboratórnym skúškam a kvalita bylín je pravidelne kontrolovaná v Štátnom zdravotnom ústave. Na rozdiel od bežných liekov však nie sú potrebné žiadne recepty. Stačí, ak človek opíše svoje ťažkosti a fundovaný personál mu pomôže výberom správneho produktu, ktorý by ich vyriešil.

Medzi najžiadanejšie produkty patrí napríklad Čaj na čistenie krvi a pečene, Čaj na žalúdok a helicobacter pylori, ako aj Bylinná zmes cýst a myómov. Populárna medzi zákazníkmi je aj tinktúra z valeriány, nápomocná pri prepracovanosti, zlom spánku a psychickej únave. Medzi naše najnovšie produkty patrí "Bylinná zmes na chrípku".

V čase pandémie koronavírusu sa zvýšil dopyt aj po propolisovej tinktúre, ktorá má silné dezinfekčné účinky, ničí vírusy a podporuje imunitu.

Ako vraví Refka, tabletky sú v nevyhnutných prípadoch potrebné, no kto nemusí a nechce telo zaťažovať chémiou, mal by siahnuť po prírodných liečivách. Často dokážu pomôcť aj chronickým pacientom. „Chodí k nám aj jeden dlhodobý zákazník. Má asi 43 rokov a veľký problém s leukémiou. Lekári mu dávali tri mesiace života. Prišiel k nám s nádejou, že mu trošku pomôžeme. Začali sme mu teda miešať jednu čajovú zmes na leukémiu. A chodí k nám každý mesiac asi už päť či šesť rokov. Keď som sa ho spýtala, aké má výsledky, povedal, že stále lepšie a lepšie. Takže byliny sú naozaj účinné,“ uviedla príklad jedna zo zamestnankýň.

Tím z Prírodnej farmácie sv. Hildegardy je zákazníkom k dispozícii každý pracovný deň v čase od 9.00 do 16.30 h. Záujemcovia sa môžu informovať aj prostredníctvom webstránky www.prirodnafarmacia.sk, kde nájdu kompletnú ponuku výrobkov.