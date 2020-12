Ľudí pripravili o peniaze telefonáty aj e-maily, podvodníci sa dostali k ich účtom

Páchatelia zneužívajú meno Microsoftu aj Slovenskej pošty.

4. dec 2020 o 11:28 mh

NITRA. „Anglický hlas v telefóne a predvoľba +421: Masívny podvod, ktorý sa tvári ako technická podpora z Microsoftu,“ upozorňuje polícia na sociálnej sieti.

Odbor počítačovej kriminality v poslednej dobe zaznamenal prípady, kedy páchateľ z rôznych telefónnych čísel so spomínanou predvoľbou kontaktuje ľudí na Slovensku. Predstaví sa ako pracovník podpory spoločnosti Microsoft a ponúka poskytnutie technickej podpory pri oprave systémových chýb, respektíve inštaláciu nových aplikácií.

Osoby, ktoré mu poskytnú vzdialený prístup do svojho počítača, na to doplatia. Polícia varuje, že to páchateľ využije na zablokovanie obsahu a následne žiada peniaze. Poškodený ich má zaplatiť cez internet banking z napadnutého počítača – ak to urobí, podvodník získa prístup aj do jeho bankového účtu.

„Telefonáty sú vedené v anglickom jazyku a páchateľ zneužíva osobné údaje zamestnancov spoločnosti Microsoft, ktoré sú dostupné napríklad na sociálnej sieti LinkedIn, čo zvyšuje dôveryhodnosť páchateľa,“ píše polícia.

Nedávno sme upozornili aj na telefonáty, respektíve prezváňanie zo zahraničia na pevné linky a mobily. Otravujú aj v noci, zložia a čakajú, že im obeť zavolá späť. V nitrianskom regióne sa opakuje najmä predvoľba +374 (ktorú si ľudia mýlia s Nitrou) a +375.

Pavel Ďurík zo Slovak Telekom radí: nevolajte späť na neznáme čísla, ak hovor neočakávate. A hlavne, aby nikomu neposkytujte citlivé údaje. Ak zákazník len prijme hovor, nenesie riziko spoplatnenia. Odchádzajúci hovor však môže byť spoplatnený zvýšenou tarifikáciou.

Polícia nedávno upozornila aj na podvodné e-maily, ktoré „chodia“ v Nitrianskom kraji. Ich autor žiada o zaplatenie poštovného za balík na pošte.

„Ľudia na tento e-mail reagovali, či už reálne balík očakávali, alebo nie, mail mal totiž prílohu s hlavičkou veľmi podobnou so znakom Slovenskej pošty,“ informuje polícia.

Po zaplatení poštovného v hodnote niekoľkých eur a po zadaní všetkých údajov z platobnej karty sa páchateľ dostal na účet poškodeného: „Pripravil ho o finančnú hotovosť zväčša niekoľko sto eur."