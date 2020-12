Tancik uzavrel kruh. Pomohol nitrianskym srdiečkom

Príjemná poviedka o odchovancovi v mori zlých správ z Nitry.

7. dec 2020 o 10:16 Martin Kilian ml.

Smola Seničanov pod Zoborom v roku 2020 – v júni neregulárny gól Šefčíka na 0:1, v decembri jasná penalta Faška v 94. min. na 1:1... Vtedy i teraz ale bolo ich kameňom úrazu najmä nitrianske srdiečko.

Michal Faško strelil v ročníku 2020/21 už osem gólov, toľko isto ako vo svojich predošlých ôsmich ligových sezónach dokopy. V sobotu v 94. minúte vyrovnal na 1:1. (zdroj: Marián Bazala)

Predvčerom tĺklo aj z dresu s číslom 77. Jakub Tancik bol posledným žolíkom trénera Galáda, dostal viac minút (13) než v predošlých presedených zápasoch. A zaujal! Hneď utekal dorážať strelu Faška a v samom konci mu nachystal penaltu na 1:1, keď spravil babráka z Carrila – silou i šprintom vyhral ťažký súboj a nabil Chobotovi, ktorého stopér trafil nohami. A zrodil sa prvý gól FC od 1. novembra (a po takmer 6,5 hodinách) i bod, ktorý je aj bude dôležitý.

„Faško mi dal loptu k čiare a ja som si cítil, že by to mohlo vyjsť. Šiel som do toho naplno a keď už som v šestnástke cítil Carrila za chrbtom, bleslo mi hlavou, či padnem a spravím penaltu. Nebol som si ale istý, nešpekuloval, dal to pod seba Chobotovi. Počul som kontakt, aj ako Majo v súboji zhúkol, jasná jedenástka,“ rozprával čoskoro 21-ročný krídelník. „Ďakujem trénerovi Galádovi za šancu. V stredu si každého z nás volal do kancelárie na krátke pohovory, pýtal sa na futbal, život, budúcnosť, snažil sa nás podporiť, dodať sebavedomie. Mne stále opakoval, že ak príde príležitosť, mám byť pripravený. Prišla a konečne som aj spravil niečo prospešné pre mužstvo. Všetci mi gratulovali, mamine, ocinovi, bratovi a sestre asi od radosti vezmem pizzu.“

Jakub Tancik sa zväčša iba namáhavo presadzuje na nitrianske ihrisko, v sobotu ale nastúpil v 81. minúte a veľkou mierou pomohol k remíze 1:1 so Senicou. (zdroj: Marián Bazala)

Jakub Tancik nikdy nehral inde než v Nitre, bol kapitánom dorastu, mihol sa i v Lige majstrov U19 proti Feyenoordu, ako chlapčisko napodával stovky lôpt áčku, ale v sobotu zaň hral ligu iba šiestykrát za svoje dve mužské sezóny. „Priznávam, mal som už všelijaké myšlienky, rozmýšľal, či nebude lepšie hosťovať v druhej lige alebo civilne pracovať, predsalen som ako kuchár zmaturoval na dvojku, najlepšie z triedy. Futbal je ale to, čo viem robiť najlepšie a milujem Nitru, vždy bude u mňa na prvom mieste, preto som trpezlivý,“ buchol sa po hrudi rodák z Janíkoviec.

Ivan Galád, už jediný tréner FC po dobrovoľnom konci Gergelyho Geriho, sa dojemne usmial, keď mu Jakub Tancik v týždni ukázal 11 rokov starú spoločnú fotku. „Aj to prispelo k tomu, že som mu dal dôveru. Veľmi túžil po šanci, v piatok som mu povedal, že ju v sobotu určite dostane. Dostal ju a využil. Veľmi pekne zabojoval, prišla penalta, keď si ju hostia pozreli v zázname, už neprotestovali. Tancik má výborný prístup k futbalu a cítiť z neho patriotizmus, to ale platí aj o iných hráčoch. V ďalších zápasoch určite dostane šancu,“ vyhlásil Galád.

Ivan Galád a Jakub Tancik v októbri 2009. (zdroj: archív (jt))

Akýže svetlý bod v medzi už unavujúcimi zlými správami z Nitry, o ktorých v týždni písalo celé Slovensko. Podľa informácií MY sa vedenie v piatok prihovorilo kabíne a prisľúbilo predvianočný „deadline“ dátum vyplatenia podlžností. Ostáva dúfať, že horšie už nebude.

Prečo Šípoš sedel? „Voľba brankára nebola podľa športových kritérií, rozhodol o tom majiteľ klubu,“ povedal v sobotu v Ružomberku (0:3) Gergely Geri a následne odstúpil z funkcie trénera. Nahradil ho doterajší kolega Ivan Galád, ale predvčerom so Senicou (1:1) za Nitru opäť chytal 32-ročný Izraelčan Ariel Harush a nie chválený Dávid Šípoš, reprezentant do 21 rokov. Prečo? „A prečo sa nespýtate, prečo nehral Fabiš a hral Kuník? Zostava je výlučne vecou hlavného trénera, takto som sa rozhodol a vôbec nemám potrebu vyjadrovať sa k brankárovi alebo pravému obrancovi. V súkromí a v práci robím celý život rozhodnutia, ktoré nie sú pod vplyvom nikoho iného, tak je to aj teraz,“ odvetil Galád.