Šalianski žiaci môžu získať nové dopravné ihrisko

Dopravná výchova by mala v Šali byť pre žiakov dostupnejšia. Dopomôcť by tomu mal projekt, do ktorého sa zapojila radnica spolu s partnerským mestom Oroszlány.

6. dec 2020 o 14:37 Patrícia Jeseňová

Dopravné ihrisko na Nešporovej ulici v Šali. (Zdroj: Patrícia Jeseňová)